Stiri pe aceeasi tema

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.

- Adolescent din Galați, cu arsuri la spital dupa ce a turnat spirt peste branza topita și i-a dat foc. Baiatul, care este elev in clasa a noua la un liceu din oraș, s-a ales cu arsuri pe aproape 25 la suta din suprafața corpului, in urma unui experiment nereușit. Tanarul invața la Colegiul ”Emil Racovita”…

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la suta din corp.

- Baiatul este elev la Colegiul "Emil Racovita" din Galati, la sectia biologie-chimie. In noaptea de joi spre vineri, impreuna cu cativa colegi, el a facut un experiment in internatul in care locuieste. A turnat spirt peste branza topita si apoi i-a dat foc, dorind sa afle ce se intampla. Flacara…

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Un adolescent din județul Galați face istorie in domeniul astronomiei. La 17 ani a descoperit 4 stele variabile. Din 2016 exista si o stea care ii poarta numele dupa ce descoperirea ei a fost recuoscuta de Asociația Americana a Observatorilor de Stele Variabile.

- Un adolescent din Galati, Andrei-Marian Stoian, care e pasionat de astronomie, a descoperit patru stele variabile cu ajutorul unui telescop performant, pe care a decis sa le numeasca Schela, dupa numele localitatii in care s-a nascut, potrivit Mediafax. Andrei-Marian Stoian face cercetari la astroclubul…

- Un adolescent din Galati, Andrei-Marian Stoian, care e pasionat de astronomie, a descoperit patru stele variabile cu ajutorul unui telescop performant, pe care a decis sa le numeasca Schela, dupa numele localitatii in care s-a nascut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un adolescent din comuna Schela, pasionat de astronomie, a descoperit patru stele variabile, care poarta denumirea localitatii galatene, dupa ce in luna ianuarie a anului trecut mai descoperise o astfel de stea. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Schela, Andrei-Marian Stoian, de 17 ani, a…

- Un pacient cu arsuri severe a fost adus in Capitala, joi seara, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala. Pacientul este adus din Satu-Mare.

- O aeronava Spartan (C-27J Spartan) a Forțelor Aeriene Romane va ajunge azi, 15 februarie la Satu Mare pentru a prelua un pacient care a suferit arsuri grave. Acesta va fi transportat la o clinica din Capitala. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Pacientul…

- Una dintre principalele probleme ale politistilor galateni, pe care au discutat-o si in momentul in care si-au prezentat bilantul pe 2017, este legata de siguranta rutiera sau mai degraba de lipsa ei. Fata de 2016 a crescut si numarul persoanelor decedate si cel a ranitilor grav in accidente rutiere.…

- Camelia Roiu mai sustine ca oficialii din conducere i-ar fi spus ca banii au fost folositi pentru plata furnizorilor. Marturia CUTREMURATOARE a medicului care a filmat pacientul cu larve pe rani: Asist neputincioasa la un malpraxis care este perpetuat "Ce faci cind descoperi, intimplator,…

- O explozie a avut loc duminica dimineata la un bloc din municipiul Deva, iar in urma acesteia o femeie a suferit rani de gradul intai la nivelul fetei si mainilor, aceasta fiind transportata la spital, asa cum informeaza news.ro

- Angajații CFR și calatorii care se aflau in Gara de Nord din Timișoara in aceasta dimineaa au trecut prin adevarate momente de panica. Doua vagoane dezafectate au luat foc, iar pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a lichida valvataia. La finalizarea intervenției a fost descoperita, in interior,…

- O persoana a fost gasita carbonizata, iar o alta a suferit arsuri grave, in urma unui incendiu izbucnit la vagoanele dezafectate din Gara de Nord. The post Incendiu violent in Gara de Nord din Timișoara: o persoana a murit, iar alta a suferit arsuri grave appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" din judetul Timis, joi dimineata, in jurul orei 5.00 pompierii au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la vagoane dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara. La locul interventiei au…

- Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

- Pompierii fagarașeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la stingerea unui incendiu, in localitatea Șinca Veche, la fosta stație CFR din localitate, transformata in locuințe sociale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si trei echipaje SMURD. …

- O fetita in varsta de 2 ani a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri de gradul III pe aproximativ o treime din corp, la o zi si jumatate dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Fata a fost tinuta in casa, desi avea arsuri grave, de catre mama sa, care si-a motivat gestul prin frica de reactia ...

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Scene scandaloase surprinse la Spitalul de Urgența Vaslui! Doua infirmiere se întrec în spartul semințelor, chiar lânga un pacient cu arsuri grave care le cere ajutorul. Imaginile au fost surprinse într-o camera în care pacienții sunt pregatiți pentru internare,…

- Imaginile au fost surprinse intr-o camera in care pacientii sunt pregatiti pentru internare, informeaza Romania TV. Acolo se afla un tanar care suferise arsuri grave la picioare. El le roaga sa-i aduca pijamale pentru a putea fi dus intr-un salon. Citeste si Detalii despre cei doi frati arsi…

- LA SPITAL, CA PE MAIDAN! NEPUTINTA….Oricat s-ar stradui managerul spitalului ca totul sa fie impecabil la unitatea sanitara pe care o conduce, totul pare a fi zadarnic cu unii angajati care fie le vorbesc urat pacientilor, fie asteapta spaga si mai nou, scuipa seminte ! TIMPUL TRECE, LEAFA MERGE… Un…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35 din suprafata corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa cupleze locomotiva…

- O noua situatie de criza in sistemul medical - o femeie care a suferit arsuri intr-o explozie, azi dimineata, in Suceava, nu poate fi transferata in niciun spital specializat in ingrijirea pacientilor cu arsuri pentru ca nu ar mai fi nicaieri un loc liber.

- Doi muncitori de la RADET au murit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti. Cei doi lucrau, intr-un canal, la remedierea unei avarii. Inainte ca oamenii sa poata face ceva, teava s-a rupt complet si din ea au tasnit apa si aburi fierbinti.

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Peste 200 de localnici au participat, duminica, la un protest in care au cerut construirea de trotuare in comuna Muresenii Bargaului unde un adolescent a provocat vineri accidente grave.Comuna este traversata de un drum national intens circulat, DN 17, si nu exista trotuare, scrie news.ro.…

- Un incendiu cu urmari grave a avut loc aseara, in localitatea timișeana Comloșu Mare. Un copil a ajuns cu arsuri mari la spital, iar pagubele materiale au fost insemnate. Baiatul, in varsta de 14 ani, a incercat sa aprinda focul in casa in care locuiește cu familia sa. Copilul a aruncat cu benzina…

- Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit arsuri grave la fata in urma exploziei unor artificii, in noaptea de Craciun.Viatri, in varsta de 30 ani, a publicat pe retelele de socializare o fotografie in care apare cu arsuri la fata si o cicatrice…

- Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit arsuri grave la fata în urma exploziei unor artificii, în noaptea de Craciun. Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit…

- Lidia Buble se pregateste pentru marea finala a concursului. Lentilele imi dadeau mereu batai de cap, pentru ca aveam ochii foarte iritati de la ele și imi lacrimau. De asemenea, nu ma puteam obișnui cu barba și mustața pe care mi le puneau, pentru diverse personaje. Imi iritau pielea și aveam…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Dorobantu. Printre victime se afla si doi copii cu varstele de 15, respectiv 7 ani care au arsuri grave. Toate cele cinci victime prezinta arsuri si au fost transportate de urgenta la spital. Politistii au deschis o ancheta si urmeaza sa se stabileasca…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave, in cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave, in cadrul programului de actiuni prioritare AP ARSURI care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari arsi.…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave, în cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave, in cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- Doua persoane au fost ranite in urma izbucnirii unei explozii joi dimineata intr-un bloc din Onesti. La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si de la SMURD, iar victimele au fost transportate la spital, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Coșmar pentru parinții unui copil ranit in urma unui incendiu in Pechea, județul Galați. Baiețelul de doar trei ani a fost transportat, luni, la spital, dupa ce s-a intoxicat cu fum și a suferit arsuri la nivelul cailor respiratorii, in urma unui incendiu. Pompierii galațeni au fost solicitați sa intervina…

- Trei tineri au fost arsi grav vineri seara în incendiul unui autobuz pe o linie care facea legatura între Franta si Belgia, a facut cunoscut sâmbata seara o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Autobuzul, care circula pe ruta între Le Bizet în…