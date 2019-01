Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de tineret a Romaniei va efectua in va efectua in perioada 19-26 martie un stagiu de pregatire in sudul Spaniei in cadrul caruia va disputa doua partide amicale cu selectionata similara a tarii gazda si Danemarca, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. …

- Doua femei, una in varsta de 64 de ani și una de 78 de ani, au murit in ultimele zile pe fondul hipotermiei. Cauzele exacte ale deceselor urmau sa fie stabilite la autopsie, insa hipotermia a jucat un rol important in ambele cazuri. Decesele s-au produs in condiții diferite, una din femei fiind cunoscuta…

- Doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au murit, marti, intr-un accident produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, in judetul Teleorman. Un al treilea tanar, in varsta de 16 ani, a fost grav ranit si ...

- Doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au murit, marti, intr-un accident produs pe DN52, intre Alexandria si Furculesti, in judetul Teleorman. Un al treilea tanar, in varsta de 16 ani, a fost grav ranit si transportat la spital, potrivit ISU Teleorman.

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- Fostul sef de la Federația Romana de Fotbal și-a pierdut, miercuri, mama. Femeia a murit la varsta de 88 de ani din cauza unor probleme cu circulația sangelui, potrivit gsp, Mircea Sandu traiește cele mai grele clipe din viața sa, dar alaturi de el se afla cei dragi. „Nașu” in varsta de 66 de ani…

- Un parasutist roman in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata in mod tragic, in Muntii Alpi din Italia, in urma unui salt esuat. Cauza nefericitului incident ar fi fost, spun apropiatii, parasuta barbatului, care nu s-a deschis deloc in timpul saltului, facand ca acesta sa se prabuseasca de la o inaltime…

- Rapper-ul sud-african Jabulani Tsambo a murit miercuri, la varsta de 38 de ani.BErbatul era cunoscut ca fiind o vedetE de aur a genului hip-hop. Presa localE vorbexte cE ar fi fost vorba de o sinucidere.