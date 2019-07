Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Patru oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit, o a doua este in coma.

- Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand intr-un grup de persoane.

- Un accident deosebit de grav s-a produs in dupa-amiaza de vineri, 12 iulie, la Medgidia, unde o masina condusa de un baiat de 16 ani a intrat intr-un gard. Sase oameni au fost raniti. Una dintre victime a murit. Alta este in resuscitare.

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Accident teribil! Trei persoane au murit in urma unui accident in care a fost implicat și un vehicul care transporta copii Un vehicul in care se aflau 22 de elevi s-a izbit in plin de o alta mașina. Trei persoane, printre care un copil de șapte ani, au murit pe loc, iar alte patru victime sunt in stare…

- Un teribil accident rutier a avut loc pe o autostrada din Africa de Sud. Un vehicul in care se aflau 22 de elevi s-a izbit in plin de o alta mașina. Trei persoane, printre care un copil de șapte ani, au murit pe loc, iar alte patru victime sunt in stare grava la spital, a informat timeslive.co.za. In…

- Accident cumplit pe Autostrada Bucuresti Pitesti in jurul kilometrului 23. Un microbuz care transporta 14 oameni de la locul de munca din Capitala s-a ciocnit cu o duba, o femeie a murit si alți sase oameni au fost raniti. Trei dintre ei sunt in stare grava. Soțul femeii care a murit se afla și el in…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite in urma unui accident care s-a produs sambata pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, in zona localitatii Daia.Victimele sunt cetateni bulgari, informeaza agerpres.ro. Citește și: Dan Andronic: ‘Dragnea nu se va mai putea atinge de un fir din parul…