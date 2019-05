Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider secesionist catalan Carles Puigdemont a facut apel joi împotriva interdictiei care i-a fost impusa de a candida la alegerile europene din 26 mai, a anuntat partidul sau ''Împreuna pentru Catalonia'', informeaza AFP, citata de Agerpres.Potrivit deputatului…

- Potrivit deputatului regional Josep Costa, partidul a depus un recurs la mai multe instante judiciare din Spania impotriva acestei decizii, afirmand ca ea "impiedica intr-un mod ilegal si arbitrar candidatii sa se prezinte liber la alegeri".Interdictia a fost anuntata luni de autoritatea…

- Instanța a decis ca UBER funcționeaza ilegal și creeaza concurența neloiala în ce privește transportul de persoane. Interdicția a fost aplicata de pe 25 de aprilie. ”Dispune încetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala desfasurate constând în furnizarea…

- Instanta suprema a admis miercuri plangerea fostei sefe a DNA si a decis revocarea masurii controlului judiciar dispus impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa in legatura…

- Instanta suprema judeca, astazi, plangerea depusa de fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi impotriva masurii controlului judiciar dispus impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Ea este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, in legatura…

- Instantele de judecata din Alba au anulat definitiv patru titluri de proprietate emise pe numele unor mostenitoi ai grofului maghiar Banffy Daniel, condamnat in 1952 pentru instigare la crime impotriva umanitatii.

- O delegatie a protestatarilor a fost invitata la discutii de catre prefectul Marian Serbescu, iar conform reprezentantilor SANITAS, acestuia i-a fost inmanat un dosar cu nemultumirile celor din spitale, care ar urma sa ajunga la Ministerul Sanatatii (MS). „I-am inaintat prefectului un material cu revendicarile…

- Un baiat de 16 ani din Iasi a ajuns la spital cu multiple contuzii dupa ce a fost batut. Baiatul fusese chiar muscat de nas si de buza. In urma altercatiei, el si-a pierdut cunostinta. Tanarul a suferit un traumatism cranio-cerebral si un traumatism de piramida nazala.