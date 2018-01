Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 47 de ani, din Scobinti, județul Iași a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorât sotia în vârsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o îngroape

- Cazul s-a petrecut in localitatea Scobinti din judetul Iasi, iar cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Manole Ion, in varsta de 48 de ani, concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, judetul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Un barbat din judetul Iasi este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, dupa care, alaturi de fiul sau de 17 ani, ar fi ingropat-o pe un camp. Minorul ar fi fost obligat sa ajute la inhumarea mamei, fiind amenintat, la randul sau, cu moartea.

- Decanul Facultatii de Istorie din Iasi a transmis un mesaj emotionant, dupa moartea sotilor Maleon. Nu doar ca toate cadrele didactice, colegii si studentii regreta moartea lor, dar, din sustinerile decanului, Bogdan-Petru si-a iubit foarte mult sotia.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul dublei sinucideri de la Iasi. Dupa efectuarea autopsiei, s-a constatat faptul cei directorul BCU Iasi, Bogdan Maleon, si sotia lui, Anda, aveau o alcolemie extrem de ridicata.

- Ies la iveala detalii fierbinti din urma descinderilor care au avut loc in urma cu trei zile la RAR Iasi • Un personaj care putea rezolva orice problema la RAR a fost arestat la domiciliu dupa ce judecatorii au respins cererea procurorilor de arestare preventiva • Anchetatorii suspecteaza ca individul…

- Dedeman zilele astea construieste un magazin mai mare in Vaslui, un magazin ce ar trebui sa indeplineasca toate cerintele si conditiile necesare pentru un magazin de uz general cum este Dedeman! Terenul alocat construirii noului magazin se afla in spatele vechiului Dedeman, si imediat dupa finalizarea…

- Crima de la metrou, de la statia Dristor 1, a socat intreaga Romanie. Surse din cadrul anchetei au dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , ca atat victima, cat si criminala sunt din Craiova, insa cele doua nu se cunosteau, acest lucru fiind numai coincidenta. ( CITESTE SI: Criminala…

- Apar detalii șocante in cazul crimei de la metrou, care a ingrozit Romania. O tanara de 25 de ani, insarcinata in cateva luni, a fost impinsa marți seara pe linia de metrou, stația Dristor 1, de o femeie in varsta de 36 de ani care, se pare, nu este la prima tentativa.Strigatele de ajutor…

- S-au aflat detalii despre tanara ucisa dupa ce a fost impinsa in fața metroului marți seara. Alina Ciucu era in varsta de 25 de ani și provenea din Craiova. Aceasta si-a pierdut viata pe 12 decembrie, in Bucuresti, dupa ce a fost impinsa in fata trenului, in statia de metrou Dristor. Tanara nu a…

- Medicii au vesti bune despre starea politistului Dan Ciprian Sfichi, ranit grav la cap si la brat cu o sabie, in timpul unei perchezitii la Radauti. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, dr. Florin Mircea Gramada, a declarat ieri ca starea pacientului…

- Medicii au vesti bune despre starea politistului Dan Ciprian Sfichi, ranit grav la cap si la brat cu o sabie, in timpul unei perchezitii la Radauti. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, dr. Florin Mircea Gramada, ne-a declarat ieri ca ...

- Un șmecher din Iași, doar ce ieșit din pușcarie, a fost prins cu un pistol intr-un rucsac la un control de rutina. Barbatul este in conflict cu unul dintre frații Condureanu și a amenințat ca il omoara.

- La conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani, Nicolae Dica a vorbit despre situatia lui Denis Alibec, cel care este "macinat" de accidentarile agonisite in acest sezon din Liga 1. Antrenorul FCSB-ul sustine a dat cateva detalii despre starea de sanatate a atacantului. Alibec a facut…

- Un tanar de 18 ani din judetul Dolj este acuzat ca ar fi sechestrat, batut, violat si jefuit o tanara de 16 ani din Brasov pe care a cunoscut-o pe Facebook. Toate s-au intamplat intr-o singura seara.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, pista cutremuratoare pe care o ia in calcul politia. Conform unor surse demne de incredere, oamenii legii au ridicat probe din casa Stelei Popescu si nu exclud varianta unei crime, supozitie intarita si de faptul ca regretata actrita…

- O modalitate simpla de a-și invalui victima și de a o talhari a fost aplicata de un tanar din Gherla: cu un spray lacrimogen. Polițiștii l-au gasit și l-au arestat. Intamplarea a avut loc luni, 20 noiembrie, in Cluj-Napoca, pe strada Regele Ferdinand. Minorul, in varsta de 15 ani, din Gherla, a atacat…

- Mihai Miron, antreprenorul care detine Ropharma si care controleaza indirect spitalul privat Sf. Constantin din Brasov, spune ca cererea pentru serviciile medicale private este in crestere continua si ca a bugetat afaceri mai mari cu 30% pentru anul viitor fata de avansul cu 20% inregistrat pana…

- Unul dintre cele mai explozive dosare de coruptie din ultimii ani derulat in judetul Iasi s-a lasat cu urmari incredibile pentru mai multe persoane influente. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat zilele trecute o sentinta care a cutremurat pe deplin mediul politic si administrativ…

- Numarul companiilor intrate in insolventa a crescut cu 8,85% in primele zece luni din acest an fata de perioada similara a anului trecut, la 7.344, cea mai mare crestere fiind inregistrata in judetul Bistrita Nasaud (83,33%), iar cea mai mare scadere in Salaj (-45,76%), potrivit datelor Oficiului…

- PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, s-a impus in meciul cu Atromitos 2-1 (Detalii aici) și este umar la umar cu AEK in fruntea clasamentului dupa a 6-a victorie: "Am vrut sa ne revanșam dupa infrangerea de la Atena și am fost prea grabiți sa decidem meciul, ne-am precipitat, oferindu-le lor șansa de a…

- Detalii surprinzatoare in cazul bebelusului din satul Brezoaia, raionul Stefan Voda, care a murit dupa ce caruciorul in care se afla a fost lovit de o masina. Medicii legisti au gasit in sangele sau o concentrație de alcool de 0,44.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care a fost retinut ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat un bodyguard si familia acestuia, Vasile Ciobanu a recidivat si ar fi determinat-o pe avocata celui care l-a evacuat din club sa renunte la caz. Va prezentam, in exclusivitate,…

- Gigi Becali s-a luat de impresarul Anamaria Prodan, care a declarat astazi ca patronul de la FCSB a delegat-o sa le caute echipe mai multor jucatori. Detalii aici! Finanțatorul roș-albaștrilor susține ca lista cu numele jucatorilor care a aparut in media nu e adevarata și i-a recomandat Anamariei Prodan…

- Autorul masacrului dintr-o biserica din Texas a fost internat pentru o scurta perioada de timp intr-o clinica de psihiatrie din New Mexico, dupa ce a amenintat cu uciderea superiorilor sai din US Air Force, transmite agentia de presa Belga.

- Un barbat de 38 de ani l-a omorat pe proprietarul apartamentului in care statea cu chirie. Tragedia s-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Asachi, din sectorul Centru.Victima statea intins pe jos in bucatarie, cu multiple rani de cutit.

- aBeauty Clinique, o clinica de estetica faciala si remodelare corporala, deschisa acum cinci ani la Galati de Stefan Popa, a ajuns la vanzari de un milion de euro anul trecut dupa ce si-a extins businessul in Bucuresti, Brasov, Constanta si Iasi. Un business in acest domeniu poate fi inceput…

- La data de 20.02.2017 a amenintat-o cu moartea pe persoana vatamata Azoicai Irina, spunandu-i de mai multe ori ca o va ucide, ca ii va taia gatul, ca o va calca cu masina, si i-a cauzat prin aceasta o temere puternica care a condus la depresie si la schimbarea comportamentului ei social. Amenintarile…

- Doua femei din Iasi au fost bagate alaltaieri in arest de catre politisti dupa ce au spart geamurile unui magazin si au amenintat patronul acestuia. Intamplarea a avut loc la mijlocul lunii octombrie, femeile fiind depistate abia zilele acestea de catre oamenii legii. „Au fost identificate doua femei…

- Tragicul accident care s-a produs in cursul zilei de miercuri dimineata a socat tot judetul Suceava. Simona, fata de 16 ani care a pierit alaturi de cei patru baieti care se aflau in masina, avea planuri mari de viitor.

- Tragicul accident s-a produs in cursul zilei de miercuri dimineata. Simona, caci acesta este numele fetei care e pierit arsa de vie, alaturi de cei patru baieti care se aflau in masina, urma sa lucreze la o pensiune din Gura Humorului. Primarul din Vulturesti a oferit o explicatie pentru acest lucru.

- Lantul hotelier Hilton va deschide pe piata locala al doilea hotel sub brandul Hampton by Hilton la Iasi, fostul hotel Europa, cu o capacitate de 116 camere, care a trecut printr-un proces de renovare completa. Gigantul lant international Hilton a incheiat in 2014 un acord cu hotelul de patru stele…

- Un medic veterinar din Iași, in varsta de 44 de ani, a fost gasit mort, in masina lui de serviciu, cu o seringa infipta in piept, pe trei sferturi plina cu o substanta de eutansiere a patrupedelor. Sinuciderea s-a produs chiar in proximitatea depozitului din Cluj-Napoca, de unde se aproviziona…

- Un medic veterinar din Iași, in varsta de 44 de ani, a fost gasit mort, in masina lui de serviciu, cu o seringa infipta in piept, pe trei sferturi plina cu o substanta de eutansiere a patrupedelor. Sinuciderea s-a produs chiar in proximitatea depozitului din Cluj-Napoca, de unde se aproviziona…

- O tanara in varsta de 32 de ani a murit marti dupa amiaza, intr-un accident cumplit. Alexandra a pierdut controlul volanului si, dupa ce s-a rotit pe sosea, a fost lovita de o alta masina, impactul fiind foarte puternic.

- Timisoara a fost in primele noua luni scena celei mai mari suprafete de birouri inchiriate in provincie, cu un total de peste 32.000 de metri patrati, in crestere cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, Timisoara a depasit celelalte piete majore din provincie – Cluj-Napoca…

- Dosare, nume grele, controale și audieri la CSM. Dupa luni de tacere și de acuzații grave, inspectorul care a condus echipa de control la DNA, procurorul Elena Radescu, a facut mai multe declarații in exclusivitate pentru Antena 3, in legatura cu modul in care a decurs aceasta verificare, precum și…

- Diana Blinda si Liviu Souca au fondat in anul 2003 Hansen Ergonomics Studio, o companie care creeaza spatii de birouri cu inspiratie nordica, iar anul trecut brandul a ajuns la o cifra de afaceri de aproape 650.000 de euro. Dupa ce au ajuns la doua unitati, una proprie si una in franciza, cei doi…

- Preotul Petru Gavril, impreuna cu fiica de 6 ani, sora, cumnatul si-au pierdut viata in urma unui accident cumplit provocat de Alexandru Vasile, in timp ce se indreptau spre Iasi, la moastele Sfintei Parascheva. Detalii cutremuratoare ies la iveala despre accidentul care a ingrozit intreaga tara.

- Un preot si alti membrii ai familiei sale si-au gasit sfarsitul intr-un accident grav de masina in timp ce se indrepta catre Iasi, pentru a seruga la moastele Sfintei Parascheva. Doar sotia preotului a scapat cu viata, dar se afla internata in stare grava.

- Dupa ce și-a injunghiat prietena și un strain dupa o cearta cu iubita sa, un tanar din Iași a fost arestat preventiv de autoritațile locale. Una dintre agresiuni a avut loc chiar in strada.

- Un adolescent în vârsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de lovire și tentativa de omor, a declarat, luni, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, Anca

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de lovire și tentativa de omor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, Anca Vajiac. Potrivit anchetatorilor, pe…

- Femeia are 49 de ani si este secretara la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Vineri dimineata a vrut sa-si puna capat zilelor si a vrut sa se arunce in gol de la o fereastra Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor. La fata locului au intervenit si politistii, care au incercat…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a ajuns la un trafic de circa 44.000 de pasageri pe aeroportul din Constanta, care a devenit o baza operationala in aprilie anul trecut, destinatie de pe care a lansat rute spre Bruxelles, Cluj-Napoca, Iasi, Milano, Oradea, Paris, Roma si Timisoara. Astfel, in perioada…

- Situatie incredibila pentru un botosanean, care a piratat un soft realizat de o firma din Iasi, dupa care l-a vandut mai departe sub un alt nume. Trimis in judecata pentru reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator, Paul P., de 34 de ani, a fost condamnat definitiv…

- Daca nu stii ce sa faci weekendul acesta, dar nici nu vrei sa stai in casa, iti facem noi planul. Am facut pentru tine o mica selectie a celor mai importante evenimente ce au loc zilele acestea in Bucuresti, de la concerte, festivaluri sau targuri, unde te poti distra, relaxa sau petrece timpul.…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, susține ca salvatorii sunt foarte aproape de a-i scoate pe minerii de la Lupeni. El a precizat ca salvatorii reușesc sa comunice cu minerii blocați și estimeaza ca in scurt timp vor ajunge cel puțin la unul dintre mineri. ”Echipele de salvare aud vocile minerilor,…