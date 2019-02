Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani din Cioraști, județul Vrancea, a murit joi dimineața intr-un grav accident rutier produs in județul Buzau. Baiatul ar fi luat masina tatalui sau, fara acordul acestuia, si s-a deplasat pe DJ 202 catre Buzau. La iesire din localitatea Dascalești, comuna buzoiana Puiesti, ar fi…

- Un barbat in varsta de 53 de ani care conducea un autoturism pe DJ205B, in afara localitatii buzoiene Naeni, a decedat duminica seara, dupa ce a pierdut controlul masinii si a intrat intr un copac, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Cu fata plina de cicatrici! Desfigurata pe viata, dupa ce masina in care era s-a ciocnit cu masina pe care o conducea un politist, care ar fi fost baut! E tragedia pe care spune ca o traieste o tanara mamica, de doar 27 de ani. Femeia a avut un soc atunci cand s-a privit in oglinda, pentru prima oara,…

- Un tanar din Cluj a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident rutier in urma caruia o tanara a murit, iar el a fost ranit grav, șoferul aflandu-se sub influenta substanțelor psihoactive, potrivit unor surse din Politie, scrie Mediafax.Un tanar in varsta de 19 ani, din Florești,…

- Sorin Rosca este tanarul de 18 ani care se afla la volanul masinii in care a murit Raluca Noaca. Sorin isi luase permisul de putin timp, iar pe fondul lipsei de experienta si al vitezei in exces a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr-un cap de pod.

- Accident cumplit azi-noapte pe un drum judetean din Buzau. Doua persoane si-au pierdut viata si o a treia a fost ranita grav dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul volanului. Masina a zburat prin aer zeci de metri si s-a oprit intr-un copac.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 E85 , in afara localitatii Haret, judetul Vrancea, o persoana care a traversat neregulamentar a fost lovita de un autoturism.In urma impactului, pietonul a decedat.Potrivit Infotrafic, traficul auto este restrictionat…

- O tragedie de proporții a avut loc, astazi, pe DJ 211 intre localitatile Cuza Voda si Viziru, in Braila. Primarul comunei Vintileasca (Vrancea) și fostul viceprimar al localitații, au murit intr-un cumplit accident de mașina.