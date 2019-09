Un adolescent din Alabama a recunoscut că și-a împușcat mortal cinci membri ai propriei familii Un adolescent, în vârsta de 14 ani, din statul american Alabama, a recunoscut ca și-a ucis tatal, mama vitrega și trei frați, au anunțat autoritațile, care au precizat ca momentan nu s-a stabilit de unde a obținut suspectul arma crimei, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Incidentul produs luni seara în orașul Elkmont din statul american Alabama. Potrivit anchetatorilor, adolescentul a alertat poliția, susținând inițial ca a auzit focuri de arma în incinta casei parinților sai. Ulterior și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

