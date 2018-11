Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din Braila, a fost retinut dupa ce, in urma unui conflict avut cu un barbat, in legatura cu un autoturism, l-a injunghiat pe acesta pe raza localitatii Cazasu, potrivit unor surse judiciare.Ulterior, acesta s-a deplasat cu autoturismul pe centura municipiului, unde…

- Christopher Boon, 28 de ani, a fost acuzat de uciderea soției sale, Laura Mortimer, 31 ani, și a fiicei sale vitrege, Ella Dalby, 11 ani. Crima a avut loc pe 28 mai, in casa familiei din Gloucester, Marea Britanie. Deși in prima faza barbatul a pledat nevinovat, el și-a recunoscut in cele din urma…

- O femeie in varsta de 57 de ani a salvat viața unui barbat injunghiat folosind o tehnica vazuta intr-un serial televizat. Totul s-a petrecut in Canforth, Lancashire, in Marea Britanie. Gillian Edmondson a reușit sa salveze viața omului injunghiat in piept dupa ce a aplicat presiune asupra ranii acestuia.…

- Un tanar din Gherla a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat in plina strada! Scena a avut loc noaptea trecuta, fara sa existe, in prealabil, niciun scandal intre cei doi, a anunțat dejeanul.ro. Incidentul a avut loc azi noapte in jurul orei 2:50 pe strada Ștefan cel Mare, din centrul orașului. Tanarul…

- Un constructor roman de 30 de ani a fost arestat in Marea Britanie dupa ce a distrus cinci vile, estimate la 4 milioane de lire sterline, in semn de razbunare, informeaza The Sun. Daniel Neagu este acuzat de distrugerea proprietații, dupa ce a daramat intenționat cinci case aparținand companiei McCarthy…

- Conform probatoriului administrat, la data de 20 august, cel în cauza, un barbat în vârsta de 45 de ani, din Fizeșu Gherlii, aflându-se în restaurantul unei benzinarii din Gherla, ar fi lovit în mod repetat persoana vatamata cu un obiect taietor-înțepator…