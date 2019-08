Stiri pe aceeasi tema

- Felina a murit in noiembrie 2017, la puțin timp dupa ce Jacinda Ardern a devenit premier. Paddles era un membru popular al reședinței premierului și avea chiar și cont pe platforma de socializare online Twitter, @FirstCatofNZ, urmarit de aproximativ 11.000 de admiratori. Publicația americana…

- Un produs disponibil acum in toata reteaua de magazine Mega Image si Shop&Go Produsul inovator Mobil Nelimitat, de la Telekom Romania, le permite clienților sa se aboneze, in medie, in mai puțin de 5 minute, printr-o experiența complet digitala, cu pași ușor de parcurs. Acesta poate fi achizitionat…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, a povestit cum au ajuns la Sorina, fetița de opt ani, pe care, acum, au adoptat-o."Am luat decizia s-o adoptam cu mulți ani in urma. Fata noastra, care atunci avea cinci ani, a jucat intr-o piesa de teatru musical. Povestea este intr-un orfelinat…

- Un tanar din localitatea Bungetu din Dambovița a fost arestat preventiv, dupa ce a omorat cu un singur pumn un barbat cu care se certase. Suspectul l-a lovit atat de tare incat i-a provocat victimei o fractura la coloana vertebrala cervicala. Barbatul de 37 de ani este banuit de infracțiunii de loviri…

- Facebook nu va mai permite preinstalarea aplicatiilor sale pe telefoanele Huawei, decizia fiind o noua lovitura pentru gigantul tehnologic chinez, care incearca sa isi mentina afacerile in conditiile interdictiei americane de a cumpara componente si software din Statele Unite,

- Un italian de 76 de ani a murit la spital dupa ce a fost batut cu salbaticie și lasat inconștient intr-un șanț in comuna Ungureni din județul Botoșani. Barbatul a fost snopit in bataie de un tanar de 21 de ani, scos din minți pentru ca nu a fost platit pentru munca prestata in gospodaria strainului.…

- Un baiețel de șase ani a sunat la poliție pentru un motiv ieșit din comun, dar in loc sa ii inchida telefonul, un ofițer a facut un gest impresionant. Copilul care locuiește in Florida, Statele Unite, a considerat ca ceea ce simte el este cu adevarat o problema, motiv pentru care a pus mana pe telefon…