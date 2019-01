Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al unui liceu din Capitala a fost atacat miercuri seara, dupa orele de curs, de o gasca formata din 30 de interlopi, care aveau asupra lor bate si sabii. Scandalul a pornit pe internet, de la o fata. Agresorii s-au fotografiat inainte de bataie pentru a-l intimida pe baiat.

- Barbatul din Bihor a fugit din tara anul trecut, in luna februarie. Acesta a fost condamnat la 190 de zile de inchisoare pentru furt calificat. Nu se afla in tara, iar politistii l-au dat in urmarire internationala. Recent, barbatul in varsta de 33 de ani s-a intors acasa pentru a petrece…

- O cruce a fost sfințita de un preot, vineri, la pasarela din Bistrița in care Andrei Pintican a intrat cu mașina. Mai multe mesaje sfașietoare au fost trimise de șoferii de BMW, membri ai grupului din care tanarul inginer de 26 ani facea parte. La slujba oficiata de un preot au participat membri ai…

- Dupa cazul tinerei din Ploiești care a fost batuta cu salbaticie de iubit, filmata in agonie și postata pe internet, inca un clip de acest fel a aparut pe Facebook și a alertat autoritațile. Un adolescent de 15 ani din Iași este agresat fizic și verbal și obligat sa bea urina dintr-o ceașca.

- Filarmonica de Stat "Transilvania" marcheaza, miercuri seara, Centenarului Marii Uniri printr-un concert programat la Roma, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeselea, si transmis live pe internet, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Ben Buckley, 32 de ani, din Anglia, și-a luat inima in dinți și a cerut internauților ajutorul. Cerandu-și iertare daca „a ofensat pe cineva”, barbatul și-a spus povestea pe o pagina de donații și a primit un raspuns neașteptat din partea oamenilor. Tatal a cinci copii și-a facut o pagina de donații…

- In Craiova a avut loc azi-noapte o urmarire ca in filmele cu mafioți. Un tanra de 16 ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost urmarit de polițiști dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul forțelor de ordine.