Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Malaezia a murit electrocutat in timp ce avea in urechi castile de la telefonul conectat la priza. Incidentul s-a petrecut in timp ce baiatul dormea, transmite Daily Mail.

- Un tren de pasageri a deraiat, marti, in apropiere de Barcelona. Incidentul s-a soldat cu moartea unei persoane si ranirea altor 44. Incidentul a fost efectul unei alunecari de teren care s-a produs intre orasele Terrassa si Manresa, la scurt timp dupa ora 6:00, a declarat o purtatoare de cuvant a companiei…

- ”Il SUSȚIN pe Marian Neacsu, presedintele PSD Ialomita, in ciuda deciziei de excludere Excluderea presedintelui PSD Ialomita si Secretar General al PSD, Marian Neacsu, este un gest gresit si nu aduce niciun avantaj Partidului Social Democrat. Marian Neacsu nu este doar un lider apreciat pentru performantele…

- Tragedie in nordul Italiei, unde doi soți au murit dupa ce un copac uriaș a cazut peste mașina in care se aflau.Incidentul s-a produs intr-o zona muntoasa, iar arborele, un castan batran, s-a prabușit exact in momentul in care automobilul trecea pe acolo.

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, sambata dimineata, iar sora lui este in stare grava, dupa ce baiatul a cazut in lacul Marina din Curtea de Arges, iar fata ar fi incercat sa il scoata. La spital, cu hipotermie a ajuns si un alt tanar care a incercat sa ii ajute pe cei doi.

- Politia din Malaezia investigheaza un caz de alcool otravit, care a dus la moartea a cel putin 21 de persoane, iar alte cateva zeci au fost spitalizate, miercuri, noteaza Reuters. Lichiorul de contrabanda,...

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Sucevita, si-a gasit sfarsitul dupa un stupid accident de munca. Barbatul a venit acasa de la munca sambata, in jurul orei 17.00. Dupa aproximativ o ora i-a spus sotiei ca merge la subsolul casei sa taie niste lemne cu drujba.Nu dupa mult timp, sotia a auzit ...