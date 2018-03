Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- O instanta a Tribunalului Hunedoara a stabilit data de 14 mai ca un nou termen de judecata in procesul matritei dacice descoperita in perimetrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, pana atunci partile din acest dosar trebuind sa identifice un expert care sa faca evaluarea materiala a piesei antice.…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- O femeie din Iasi va plati despagubiri, dupa ce sotul a aflat de pe Facebook ca a fost inselat. Sentinta este una luata in premiera de Judecatoria Iasi. Judecatorii au obligat-o pe femeia din Iasi sa plateasca 2.000 de lei fostului sot, ca despagubiri morale, dupa ce barbatul a aflat de pe Facebook…

- MASURI…Dupa ce a respins cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara restrictiva de libertate, Curtea de Apel Iasi a mai luat o decizie impotriva Elenei Iuliana Bosnea, tanara acuzata de trafic de droguri. Instanta a decis sa instiinteze de indata Directia Generala pentru…

- Verdict definitiv in apelul dosarului in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat, in prima instanta, sa achite Consiliului Judetean Constanta suma de 401.700 de lei. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au mentinut decizia Tribunalului…

- In urma a 13 perchezitii efectuate pe raza municipiilor Resita, Caransebes si Lugoj, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de trafic de droguri. La perchezitii au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substante psihoactive sau droguri de risc. La data de 28 februarie a.c., politistii…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Tribunalul Constanța a respins, recent, cererea unei femei de chemare in judecata a spitalului privat in care a nascut, acuzand unitatea ca, deși a refuzat, nou-nascutului i s-ar fi administrat doua vaccinuri care, in mod traditional, se fac imediat dupa nastere, respectiv vaccinul antihepatita B si…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- "In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor Stanescu Maria si Stanescu Dragos obligatia de a urma un curs de invatamant primar de minimum patru clase. Supravegherea indeplinirii masurilor si obligatiei stabilite se realizeaza de catre Serviciul…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3,…

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Petronel Corduneanu a fost achitat de magistratii de la Curtea de Apel Iasi in dosarul in care era acuzat de constituirea unui grup infractional, santaj si trafic de persoane. Sentinta initiala a fost una record de 14 ani de inchisoare. Conform primelor informatii, judecatorii l-au achitat pe Corduneanu…

- Patru soferi vasluieni vor ramane pietoni dupa ce Curtea de Apel Iasi le-a respins apelurile impotriva sentintelor primite din partea judecatorilor vasluieni. Totii au fost condamnati la pedepse cu suspendarea executarii pentru ca au fost descoperiti in trafic conducand sub influenta alcoolului. Desi…

- Un fost ofiter SRI, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva si a fost pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares și interlopului Eduard Palincas, ambii condamnați de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentința care fusese atacata și de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande. Astfel,…

- Ciprian Sabin Mares, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni închisoare cu executare pentru trafic de droguri, noteaza Agerpres.

- Invinuitii in dosarul "La Soacra" au primit pedepse mai dure. Judecatorii de la Curtea de Apel au decis ca funcționarul responsabil de apararea impotriva incendiilor isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, si nu 6 ani asa cum a anuntat prima instanta.

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Procesul in care cei doi polițiști de la Secția Micalaca, impreuna cu un al treilea barbat, vor fi judecați pentru cultivarea de cannabis in scopul comercializarii și trafic de droguri de risc va demara – la Tribunalul Arad – in ultima zi a lunii ianuarie, 31. Pana atunci insa, Meruța Sergiu Flavius…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Judecatorii care examineaza dosarul fostului președinte Viktor Ianukovici, acuzat de tradare inalta, a anunțat o pauza pina la 25 ianuarie. Miine magistrații se vor intruni la ora 10:00. Judecatoria sectorului Obolonski de la Kiev a aminat pentru ziua de 25 ianuarie ședința in dosarul ex-președintelui…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct unuia dintre cele mai controversate procese de crima organizata din Iasi. Dupa ce au incercat sa trimita dosarul la Cluj, invocand necompetenta de a-l judeca, magistratii au ajuns la final in aceasta cauza si au stabilit si data pronuntarii. Pe 2 februarie ar trebuie…

- Dosarul in care omul de afaceri Ioan Zapodeanu este judecat pentru fapte de abuz in serviciu a avut un prim termen, la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii au inceput procesul cu o amanare, pentru ca milionarul sa poata sa isi angajeze un avocat. Urmatorul termen va fi in data de 2 februarie. Alaturi de…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Plasat in arest la domiciliu de catre magistratii salajeni, Florin Enghes, fratele lui Emil Enghes, DJ-ul dejean arestat in noiembrie 2017 pentru trafic de cannabis, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Curtii de Apel Cluj. Instanta superioara a admis vineri, 19 ianuarie, contestatia…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, informeaza...

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Un tulcean a scapat de pușcarie in urma apelului, dupa ce a omorat cu o sabie cainele unei rude. Prima instanța il condamnase la o pedeapsa cu executare, decizia ultimei instanțe fiind definitiva. Fapta a fost comisa pe 1 iunie 2014, cand condamnatul, Ali Gener Memet, a luat o sabie artizanala și a…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au dat decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Instanta a decis ca barbatul sa fie condamnat cu suspendare. Minuta…

- Curtea de Apel Iasi a decis, aseara, sa ii condamne pe toti cei patru profesori ai Universitatii „Petre Andrei" din Iasi trimisi in judecata, in 2016, de DNA. Judecatorii au stabilit trei pedepse cu executare si una cu amanarea pedepsei, in conditiile in care inculpatii nu au recunoscut faptele…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- La finalul saptamanii trecute, unul dintre cei mai cunoscuti executori judecatoresti din Iasi a fost condamnat dupa o acheta care s-a desfasurat in mare secret la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi • Condamnarea vine intr-un dosar in care executoarea Andreea Darie a facut niste jocuri pe care…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti, instanta la care s-a judecat procesul in care judecatoarea Ruxandra Popescu a fost trimisa in judecata alaturi de primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea si de secretara orasului, Beatrice Radulescu, au dispus, miercuri, condamnarea magistratului si achitarea celorlalti…

- INSTANTA…. Pedagogul care si-a batut nevasta in scoala din municipiul Husi, in care lucrau amandoi, a pierdut procesul cu institutia care i-a suspendat contractul de munca, indata ce asupra acestuia s-au luat masuri preventive. Surpriza a fost ca abia Curtea de Apel Iasi a dat, in aceste zile, dreptate…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Studentul care in 2015 si-a injunghiat doi colegi intr-o camera de camin a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” a fost condamnat la inchisoare pe viata, printr-o prima sentinta data joi de Judecatorii Tribunalului Iasi, el fiind acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infractiuni comise sub forma…