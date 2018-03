Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie digi24.ro.

- Tanarul a fost arestat de politie pe 30 iunie, ziua in care a avut loc concertul lui Bieber la stadionul Principality din Cardiff. Adolescentului i s-a spus ca va petrece cel putin 11 ani in inchisoare inainte de a putea fi luata in considerare eliberarea sa conditionata. Potrivit Birmingham Crown Court,…

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat terorist.

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Un tribunal din Turcia a condamnat la viața în închisoare, zilele trecute, șase jurnaliști, gasindu-i vinovati de implicare în ceea ce guvernul de la Ankara a numit o tentativa de lovitura de stat în vara anului 2016.

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare de catre magistratii de la Curtea de Apel Cluj. Decizia este definitiva.Aceasta condamanare reprezinta o reducere cu 2 luni a sentintei date pe fond la Tribunalul Cluj. Citeste…

- Un om al strazii considerat erou pentru ca a ajutat mai multe persoane ranite si muribunde dupa un atac cu bomba care a avut loc anul trecut in Marea Britanie in timpul unui concert pop, eveniment...

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite.

- Un barbat fara casa, care a fost dat drept erou in urma atacului terorist de pe Manchester Arena de anul trecut , pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare, pentru ca a furat bunuri de la persoanele ranite, relateaza Reuters.

- Fostul ministru al Apararii Victor Babiuc, condamnat la inchisoare cu executare in dosarul schimburilor de terenuri cu omul de afaceri Gigi Becali, a fost prezentat luni drept presedinte al unei nou-infiintate Curti de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Noua…

- Raoul, celebrul cantaret care a fost partener de scena cu Mirabela Dauer, ar fi fost condamnat la inchisoare, in anul 2017, dupa ce nu ar fi platit o amenda. Insa, in prezent, judecatorii au luat decizia finala in privinta acestui lucru.

- Grigore Caienar din comuna Spermezeu se afla in arestul poliției, așteptand ca organele competente belgiene sa il ridice și sa il duca in Belgia, unde iși va petrece urmatorii 4 ani dupa gratii. Conform declarațiilor, evenimentul pentru care este condamnat a avut loc acum 2 ani, iar el doar a incercat…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kircho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, informeaza Agerpres

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus…

- Robert Marian Soimu, din Constanta, a fost condamnat, ieri, de Judecatoria Constanta, la doi ani de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de doi ani inchisoare si a stabilit un termen de supraveghere de doi ani. "Impune inculpatului…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Un pseudo-bancher a reusit sa insele aproape 40.000 de thailandezi propunandu-le ipoteci la o dobanda foarte mica. In final, el s-a ales cu 93 de condamnari la inchisoare pe viata. Un tribunal thailandez...

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un tanar originar din Romania a reusit sa fure 53 de telefoane mobile in timpul unui concert rock desfasurat la Birmingham, in centrul Angliei. Romanul si-a recunoscut fapta si a fost condamnat la trei ani de inchisoare.

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.