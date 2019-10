Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Amanunte halucinate in cazul Caracal: Alexandra Maceșeanu ar fi fost vazuta de patroana unui bar din Italia: „A intrat de doua ori la mine si a spus – „Te rog frumos, ajuta-ma!” Amanunte halucinate ies la iveala in Cazul Caracal. Potrivit unor declarații facute de patroana unui local,…

- Chef Patrizia Paglieri, pe care telespectatorii din Romania o cunosc din postura de jurat la show-uri culinare, a vorbit despre drama prin care a trecut de curand. In urma cu șase luni, Patrizia Paglieri și-a pierdut mama. Aceasta era bolnava de cancer. “Era bolnava de cancer. Incerc sa trec peste asta,…

- O femeie s-a spanzurat in podul blocului in care locuia, in Targoviște. Femeia, in varsta de 48 de ani, era mama a doi copii și a fost gasita fara suflare de o vecina. Echipajele de urgența nu au putut decat sa constate decesul victimei „O femeie in varsta de 48 de ani a fost gasita spanzurata in podul…

- Monica Tatoiu și-a construit o imagine de femeie de o tarie incredibila, fiind considerata de mulți o adevarata „doamna de fier”. Insa, chiar daca are o energie și un optimism debordant pentru cei 63 de ani ai ei, fosta femeie de afaceri a trecut și ea prin cumpenele ei.

- O femeie de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, județul Olt, a depus marti, 13 august 2019, o plangere la Politia Caracal, reclamand ca ar fi fost batuta si violata de suspectul de crima din Caracal. Aceasta a spus ca se afla la Gheorghe Dinca pentru a-i face curatenie in gospodarie, evenimentul…

- Silviu Gabriel Ciolan, un militar din Targoviste, a cerut ajutor sefilor sai, dar si oamenilor de rand, intr-o scrisoare disperata. Logodnica lui, Georgiana, o tanara de 24 de ani, are mare nevoie de bani pentru o operatie dificila.