Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Emil Bergquist Pedersen, alias Nyhrox, si partenerul sau austriac Thomas Arnould, alias Aqua, au fost consacrati sambata cea mai buna pereche din lume la competitia mondiala a jocului video Fortnite, obtinand un premiu de 3 milioane de dolari, relateaza AFP.

- Volkswagen si Ford au anuntat joi extinderea aliantei lor globale cu acorduri care implica colaborarea in domeniul vehiculelor autonome si electrice, transmite Reuters. Vineri vor fi prezentate noi detalii la New York, dupa intalnirea dintre seful Volkswagen, Herbert Diess, si directorul general…

- Cel de-al patrulea film din franciza animata „Toy Story” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, dupa ce in al doilea sfarsit de saptamana de la debut a generat incasari de aproximativ 58 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.In total,…

- O chitara Fender Stratocaster, folosita de David Gilmour la unele dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei Pink Floyd, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, potrivit nme.com.

- S-a stabilit un nou record pentru licitațiile de obiecte sportive: un tricou vechi de 100 de ani. Tricoul de joc a fost purtat de legendarul jucator american de baseball Babe Ruth, în anii ’20 și a fost vândut cu 5 milioane 600.000 de dolari. Licitația a avut…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat 314 milioane de dolari pentru posibile vanzari de rachete de aparare aeriana in Coreea de Sud, a anuntat vineri Pentagonul, pe fondul reaparitiei tensiunilor pe peninsula coreeana, relateaza Reuters.Coreea de Sud, un aliat cheie al Statelor Unite in Asia,…

- Mai multe opere de arta care provin din colectia magnatului japonez din industria modei Yusaku Maezawa au fost vandute cu peste 8 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, joi seara, la New York, informeaza Reuters. Suma obtinuta reprezinta o infuzie de capital…

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP. "Rabbit", un mulaj din otel al unui iepure gonflabil…