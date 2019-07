Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul american Kyle Giersdorf a caștigat 3 milioane de dolari duminica in New York, dupa ce a obținut premiul cel mare intr-un campionat de Fortnite, un popular joc online, scrie Hanz Travel , citand Reuters.

- Cel de-al patrulea film din franciza animata „Toy Story” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, dupa ce in al doilea sfarsit de saptamana de la debut a generat incasari de aproximativ 58 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.In total,…

- O chitara Fender Stratocaster, folosita de David Gilmour la unele dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei Pink Floyd, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, potrivit nme.com.

- S-a stabilit un nou record pentru licitațiile de obiecte sportive: un tricou vechi de 100 de ani. Tricoul de joc a fost purtat de legendarul jucator american de baseball Babe Ruth, în anii ’20 și a fost vândut cu 5 milioane 600.000 de dolari. Licitația a avut…

- Startup-ul Livekick, care ofera utilizatorilor acces la antrenori personali oriunde s-ar afla prin intermediul unei platforme de live video, anunța ca a obținut investiții în valoare de 3 milioane de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times potrivit Agerpres. Licitatia online, gazduita de platforma eBay,…

- Mai multe opere de arta care provin din colectia magnatului japonez din industria modei Yusaku Maezawa au fost vandute cu peste 8 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, joi seara, la New York, informeaza Reuters. Suma obtinuta reprezinta o infuzie de capital…

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP. "Rabbit", un mulaj din otel al unui iepure gonflabil…