- Cine a lasat-o gravida pe Mariana? Este tema ediției din aceasta seara de la Vorbeste Moldova.O mama cu patru copii se plange ca soțul sau risca ani grei de inchisoare, fiind acuzat de o minora ca a violat-o in timp ce erau cu vacile la pascut.

- Un accident teribil ce a avut loc joi dimineata, la Orsova, a lasat-o pe Ionela fara barbatul alaturi de care urma sa-si creasca copilul pe care-l poarta in pantece. Cei doi erau casatoriti de numai o luna. Acum, Ionela isi plange durerea, iar apropiatii incearca in fiecare clipa s-o linisteasca.

- Un artist are parte "i de critici, dar "i de aprecieri, iar pentru oamenii care le fac ziua mai bunE, vedetele noastre :in sE le fie recunoscEtoare mereu. A"a a sim:it "i Mira, pentru cE le-a transmis celor care o iubesc un mesaj incErcat de emo:ie.

- Marius Elisei implinește, astazi, 32 de ani. Oana Roman nu a ratat momentul, iar puțin dupa miezul nopții i-a facut o urare emoționanta soțului sau. Fiica fostului premier al Romaniei i-a mulțumit barbatului pentru tot și i-a transmis ca datorita lui se simte o femeie fericita și implinita. „La multi…

- Un barbat din municipiul Barlad, judetul Vaslui, este acuzat ca si-a agresat sotia cu care se afla in proces de divort si a incercat sa o violeze in prezenta celor sase copii. De bataile sotului violent nu au scapat nici una dintre fiice, o adolescenta de 15 ani, dar nici soacra.

- Sorin Brotnei aflat in Madagascar pentru filmarile „Ultimul Trib” a avut surpriza de a gasi printre lucrurile sale un mesaj ascuns de la sotie. Ultimul Trib va avea premiera maine, de la ora 20.00, la Antena 1.

