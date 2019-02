Stiri pe aceeasi tema

- Gene Kelly nascut pe 23 august 1912, decedat pe 2 februarie 1996 a fost un actor, cantaret, coreograf, dansator, producator de film si regizor american. Conform Wikipedia, una dintre cele mai importante figuri ale dansului in film, Kelly a fost cunoscut mai ales pentru stilul sau energetic si atletic,…

- Potrivit surselor DC News, Adrian Zuckerman este renominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador SUA in Romania. Dupa ce Senatul Statelor Unite i-a reintors presedintelui Donald Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman in postul de ambasador al SUA in Romania, președintele Statelor…

- Mark Davis a fost numit in functia de Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria si urmeaza sa preia noul sau rol la Bucuresti din 1 aprilie 2019, inlocuindu-l pe Matteo Patrone, care a devenit Director Executiv pentru Europa de Est si Caucaz.

- Ambasada Israelului anunța ca noul ambasador al Israelului sosește joi la București. David Saranga și-a inceput cariera de diplomat tot in Romania, in urma cu 20 de ani, unde a invațat foarte bine limba romana. Saranga o inlocuiește pe Tamar Samash. De asemenea, el a mai fost consul pentru afaceri…

- Sunt probleme cu validarea noului ambasador al SUA in Romania. Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe 25 iulie 2018 pe Adrian Zuckerman, insa Senatul american nu a validat inca propunerea și a...

- 'Iohannis isi continua misiunea de sabotaj a intereselor Romaniei refuzand sa numeasca doi ministri la conducerea a doua ministere cheie din Guvernul Romaniei, Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii Regionale. Dupa ce a incercat sa traga de timp si nu a luat act de demisiile acestor…

- Un sondaj realizat de Avangarde analizeaza piața de televiziune din Romania și ne arata care sunt vedetele preferate de romani, atat din zona posturilor generaliste, cat și din zona posturilor de știri. Piața de diverstisment este dominata de Pro TV și Antena 3. Conform sondajului, cel mai indragit…

- Celebrul actor francez va sustine un spectacol de muzica si poezie in arena circului Metropolitan Bucuresti. Evenimentul are loc pe 7 decembrie, de la ora 19.30.Gerard Depardieu este la prima aparitie pe o scena din Romania, potrivit realitatea.net.