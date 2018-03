Stiri pe aceeasi tema

- Pauza competiționala, data de meciul naționalei cu Israel, a oferit un bun prilej fotbaliștilor sa se relaxeze, dupa doua etape de play-off! Jucatorii de la Viitorul nu au facut excepție. Echipa lui Gica Hagi se indeparteaza pe etapa ce trece de titlu, trofeu pe care l-a cucerit, surprinzator și in…

- Zlatan Ibrahimovic a acordat deja primul sau interviu pentru presa din Statele Unite dupa ce a anuntat ca va evolua pentru Los Angeles Galaxy si a anuntat ca este gata sa se bata pentru trofee cu noua sa echipa. Atacantul suedez, in varsta de 36 de ani a parasit deja Manchester, dupa ce…

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Marian Tudorache, zis ”Becu”, binecunoscut in lumea interlopa de la noi, a fost ținta a doua tentative de asasinat, dupa cum a marturisit el pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Povestea fabuloasa a unuia dintre cele doua momente cand a fost aproape sa-și piarda viața a fost relatata, cu…

- Simona Halep joaca impotriva Serenei Williams, in aceasta noapte, la Miami. Liderul mondial se reintalnește cu sportiva din SUA, proaspat revenita in circuit dupa ce a nascut. Duelul va avea loc intr-un eveniment caritabil intitulat „Miami All Star Tennis for Charity”. Partida dintre Simona Halep și…

- Echipa Tottenham Hotspur s-a calificat in semifinalele Cupei Angliei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Swansea City, intr-o partida disputata sambata. Londonezii, care au trecut peste eliminarea din Liga Campionilor, in fata italienilor de la Juventus Torino, s-au impus prin…

- Managerul chinez al unei companii a facut o gafa uluitoare. Dupa o conferința a ramas singur in sala cu o angajata de care era indragostit și au inceput sa faca amor. Managerul firmei nu și-a dat seama ca inca era pornita camera video, așa ca imaginile au fost vazute de angajații firmei și au devenit…

- Miliardarul Sam Altman, in varsta de 32 de ani, a platit de curand o suma maricica, 10.000 de dolari, pentru a fi ucis. Barbatul vrea ca apoi creierul sa-i fie conservat. Sam Altman este unul dintre cei 25 de oameni care susțin financiar firma Netcome ce promite ca va asigura nemurirea creierului. Insa,…

- Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecuta pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro.

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Cozmin Gușa a raspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea „ilegala” a postului de televiziune Realitatea TV. Acționarul actual al canalului TV a declarat ca SOV a prezentat doar „jumatați de adevar” și lucrurile sunt mult mai complicate. De fapt, Vantu nu…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Manchester United a caștigat in extremis partida susținuta in deplasare cu Crystal Palace, scor 3-2 printr-un gol marcat in prelungirile partidei. Condusa cu 2-0 pe tabela de marcaj, Palace punctand prin Townsend (min.11) și van Aanholt (min.48), United a reușit sa intoarca incredibil rezultatul plecand…

- Premii Oscar 2018. Gary Oldman se numara printre marii caștigatori de seara trecuta de la celebra gala din L.A. Nominalizat la categoria „cel mai bun actor in rol principal” alaturi de Timothee Chalamet, pentru „Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, pentru „Phantom Thread”, Daniel Kaluuya, pentru…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywood-ului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Israela și Liviu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Diferența de varsta dintre cei doi nu a stat in calea iubirii lor, insa povestea lor de dragoste s-a incheiat. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal monstru atunci cand s-au desparțit, Liviu plecand in…

- MANCHESTER CITY - CHELSEA LIVE. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Partida din etapa a 29-a a PREMIER LEAGUE este LIVE VIDEO pe TELEKOM și ONLINE STREAM pe aplicație de la ora 18:00. Partida NU este transmisa de EUROSPORT. Inaintea meciului de duminica Manchester City - Chelsea, din etapa…

- Gala de decernare a Premiilor Oscar, aflata in acest an la cea de-a 90-a editie, are loc duminica 4 martie 2018, la Dolby Theatre din Hollywood, fiind transmisa in direct de canalul american de televiziune ABC si asteptata de milioane ...

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Noul telefon lansat de Samsung are procesoare de top la interior, dar asta nu inseamna ca performanțele telefonului sunt la nivelul așteptarilor, ba din contra, Scriu cei de la Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 este disponibil in doua variante de procesor. Cea pe care o vei primi in Europa este a telefonului…

- Caen a tranșat la limita, scor 1-0, disputa din cadrul sferturilor de finala ale ediției din acest an a Cupei Franței de pe teren propriu cu Lyon și s-a calificat in careul de ași al competiției. Partida a fost una extrem de echilibrata, fiecare din cele doua formații avand șansa de a accede in semifinale.…

- Partida dintre Manchester United si Chelsea, din runda recent incheiata din Premier League (scor 2-1), a produs un eveniment inedit, care l-a avut in prim-plan pe managerul gazdelor, Jose Mourinho. In minutul 81 al partidei de pe "Old Trafford", Nemanja Matici(29 de ani) , mijlocasul "diavolilor", a…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Manchester United a obținut victorie in cel mai așteptat meci din cadrul etapei cu numarul 28 din Premier League. Echipa lui Jose Mourinho a caștigat pe teren propriu partida cu Chelsea Londra, scor 2-1.

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- RB Leipzig, formatie care joi va intalni pe teren propriu in mansa retur din cadrul 16-imilor de finala ale Eurpa League formatia Napoli intr-un meci care se reia de la scorul de 3-1, a pierdut in runda a XXIII-a in deplasare meciul cu Eintracht Frankfurt . Partida a fost una foarte disputata, centralul…

- A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro intr-un complex rezidențial cu facilitați de top. Acesta ne-a invitat in cele doua apartamente ale sale in care nu a investit doar bani, ci…

- LIVERPOOL - TOTTENHAM LIVE in Premier League. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. FC Liverpool intalnește Tottenham Hotspur in cel mai tare meci al etapei a 26-a din Premier League. Partida nu este transmisa de EUROSPORT, dar poate fi vazuta LIVE VIDEO pe Telekom Sport. Meciul se joaca de la ora…

- Tottenham a invins, miercuri, pe teren propriu, pe Manchester United, scor 2-0. Christian Eriksen a deschis scorul dupa doar 11 secunde si a marcat, astfel, al doilea cel mai rapid gol din istoria Premier League. Cealalta reusita a venit dupa autogolul lui Phil Jones, din minutul 28. Partida a fost…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open 2018, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Partida s-a jucat la peste 30 de grade, iar Simona a cerut intervenția medicului chiar in timpul partidei. Deși a fost acuzata ca doar a simulat acele probleme, pentru a o scoate din ritm pe Caroline Wozniacki,…

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- In urma cu cativa ani, Tom Hanks a fost supranumit cel mai simpatic actor de la Hollywood, iar atunci vestea i-a bucurat nespus pe fani. Despre acesta se spunea ca este cea mai de incredere persoana din Statele Unite ale Americii, fiind votat de catre mii de oameni. O astfel de titulatura ii era atribuita,…

- James Franco a fost desemnat cel mai bun actor intr-un film comedie/musical, pentru rolul din "The Disaster Artist" - un lungmetraj pe care l-a si regizat -, la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Andreea Marin a decis sa plece in Austria inainte de Revelion si s-a cazat la Hotelul Gut Brandlhof, aflat la poalele muntilor, in regiunea Steinemes Meer, la 5 km de Saalfelden si la aproximativ 50 km de Salzburg.