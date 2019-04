Stiri pe aceeasi tema

- Gazda show-ului, Andrew Bird, a declarat ca Ian Cognito nu se simtea bine inainte de inceperea spectacolului, insa a insistat sa urce pe scena. Potrivit lui Bird, comicul, in varsta de 60 de ani, a glumit chiar cu publicul pe aceasta tema, spunand "imaginati-va daca as muri in fata voastra aici". Comicul…

- Cei care au participat la spectacol au fost anunțați chiar de cel care avea sa-și piarda viața, ca are niște simptome specifice unui infarct: „Am crezut ca totul face parte din program. Nu am realizat niciodata ce urma sa se intample”, au spus cei care au asistat la show. Ian Cognito sau Paul…

- Fostul primar al municipiului Galati, Dumitru Nicoalae, care a detinut functia de edil sef timp de trei mandate in perioada 2000 - 2012, a decedat vineri la locuinta sa din oras. Dumitru Nicolae, de 79 ani, suf...

- Viktoria Kravchenko, in varsta de 33 de ani, se afla pe scaunul din dreapta al unui BMW X6, in momentul in care a fost implicata intr-un tragic accident, din cauza vitezei, potrivit Mirror. Mașina s-a lovit puternic de un stalp de electricitate, iar in urma impactului, mașina a luat foc.…

- Imagini terifiante dupa ce un bloc de apartamente s-a prabușit in Istanbul. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, potrivit celui mai recent bilanț, facut public de autoritațile turce. Locul in care a avut loc incidentul șocant arata ca dupa un bombardament. Sute de echipe de salvare…

- Cel puțin zece persoane, dintre care un copil, au murit, iar alte peste 30, inclusiv șase pompieri, au fost ranite, marți, intr-un incendiu care a distrus un bloc cu opt etaje din sud-vestul Parisului. Poliția a reținut o femeie, aceasta fiind suspectata ca ar fi provocat intenționat...

- Adrian Gradinescu, fratele celebrului comentator sportiv Emil Gradinescu, a murit duminica seara, in urma unui infarct, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA socotelile lui Orban (surse) / Replica Adrian…

- Kevin Barnett s-a stins din viața la doar 32 de ani. Anunțul a fost facut de reprezentanții Twentieth Century Fox și Fox Entertainment in aceasta dimineața. A fost actor de comedie, scenarist și scriitor....