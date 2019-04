Stiri pe aceeasi tema

- Bibi Andersson a jucat in numeroase filme ale regizorului suedez, printre care A saptea pecete (1957), Fragii salbatici (1957) si Persona (1966).Bibi Andersson a inceput sa lucreze cu el la varsta de 15 ani, atunci angajata sa joace in mai multe clipuri publicitare pentru marca de sapun…

- Actrița suedeza Bibi Andersson a murit la varsta de 83 de ani. Aceasta a fost una dintre artistele preferate ale celebrului regizor Ingmar Bergman. Anunțul despre moartea ctriței Bibi Andersson a fost facut de fiica acesteia, Jenny Grede Dahlstrand. "A lasat in urma ei un gol enorm pentru toti cei…

- Un hoț din Roma nu s-a "orientat" spre niciun portofel, nicio mașina, nimic din ceea ce se fura de obicei. Barbatul in varsta de 26 de ani a vrut sa fure din centrul Romei nici mai mult, nici mai puțin decat o trasura, cu cal cu tot. Trasurile sunt folosite pentru plimbarea turiștilor interesați. Tanarul…

- Un roman și-a batjocorit și chinuit nevasta. Cei doi erau casatoriți de peste zece ani, dar femeia se intorsese in Romania. Barbatul a convins-o sa se intoarca in Italia, dar, chiar din ziua in care a ajuns iar in peninsula, pe 16 februarie, barbatul a obligat-o sa se prostitueze! El i-a spus ca trebuie…

- Scriitorul si activistul italian anti-mafia Roberto Saviano a afirmat marti, la Festivalul International de Film de la Berlin, in cadrul conferintei de presa prilejuite de proiectia peliculei ''La Paranza dei bambini'' (''Piranhas''), ecranizarea uneia dintre cartile sale, ca ''in Italia se intampla…

- Comisarul sef de Politie Ionut Dana a declarat, miercuri seara, ca medicul fals Matteo Politi a fost condamnat in Italia pentru fapte asemanatoare si ca nu figureaza in Tabloul medicilor din Italia.