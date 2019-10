Stiri pe aceeasi tema

- „My Fair Lady”, una dintre cele mai aplaudate producții private de musical din Romania, revine pe scena Salii Palatului, miercuri, 2 octombrie, de la ora 19:30. In acompaniamentul orchestrei live condusa de dirijorul Daniel Jinga, protagoniștii producției Irina Baianț, Ernest Fazekas, Aura Calarașu,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca Romania nu mai are guvern in aceasta perioada si ca ceea ce se intampla la Palatul Victoria este ”sinistru si arata cat de mult poate esua clasa politica romaneasca”. El afirma ca Guvernul Dragnea 3 este in moarte clinica si ca Viorica Dancila trebuie chemata…

- Echipajul de prim ajutor de la Crucea Rosie Brasov, s-a clasat pe primul loc in tara! In 2020 va reprezenta Romania in competitia internationala! Alexandru Gelu Popa, Timea Papara, Alexandra Calin, Denisa Vasilescu, Florian Mihai Staicu si Paul Stefan Butiseaca sunt cei care formeaza echipajul…

- Romania a pierdut in fața Spaniei, scor 1-2, iar situația in grupa din preliminariile EURO 2020 devine tot mai grea. Florin Andone (26 de ani), marcatorul golului „tricolorilor”, crede ca am fi putut obține un punct. Andone a marcat al doilea gol in triocul Romaniei, precedenta reusita fiind izbutita…

- Povestea sculptorului in sare care s-a reprofilat dupa ce a realizat catapeteasmele mai multor biserici, printre care si a lacasului din cea mai mare salina din Romania, este fascinanta. Nicolae Istratie, de 45 de ani, din Ramnicu Valcea, este un mester popular care s-a reinventat si da viata sarii…

- Acuzații grave in ancheta de la Caracal. Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat initial de cazul de la Caracal, a fost inivitat de onoare la nunta avocatei lui Gheorghe Dinca, Cristina Firica, nora lui Gigel Firica.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca,…

- Deși, s-au luptat cu flacarile mai bine de 13 ore și dupa alte 15 ore de supraveghere ca sa nu se reaprinda focul, pompierii s-au intors și dupa stingerea incendiului, pentru a da o mana de ajutor obștii de la manastire. Pompierul Ovidiu Costea a scris, pe pagina sa de Facebook: 'Din cenușa…

- Actorul Marian Radulescu și-a pus capat zilelor, sambata. Acesta s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia, susține Romania TV. Conform sursei citate se pare ca principalele motive ale acestui gest sunt problemele financiare din ultima perioada, dar și problemele in dragoste. …