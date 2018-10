Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au iesit pe strazi la Paris si in alte orase din Franta pentru a trage un semnal de alarma impotriva pericolului pe care il reprezinta incalzirea globala si lipsa masurilor pentru salvarea mediului.

- Un IT-ist al RAAPPS a fost arestat pentru pedofilie. Barbatul, in varsta de 30 de ani, este acuzat de politistii bucuresteni ca a agresat mai multe fetite ziua in amiaza mare. Suspectul actiona pe raza Sectorului 5 cand copiii ieseau de la scoala.

- Ofițerii de investigații a sectorului Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au reținut un tanar in varsta de 18 ani originar din r-nul. Cantemir, fiind suspectat de comiterea unui jaf.

- Un barbat de 41 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a murit in spital, dupa ce fusese gasit de trecatori, cazut in plina strada. Fiind in stare de ebrietate, echipajul unei ambulante l-a preluat si l-a transportat la Sectia de psihiatrie a spitalului din Radauti, unde s-a stins in timpul diminetii ...

- Oamenii din Franța sunt revoltați dupa publicarea online a unei inregistrari in care o studenta este lovita cu pumnul pe strada, in Paris, de un barbat care a harțuit-o. Inregistrarea realizata de...

- Doua clanuri de romi din Romania au socat Germania, dupa ce au transformat o strada in camp de lupta. Peste 50 de batausi, barbati si femei, s-au lovit cu bate de baseball, cu sticle si cu scaune.Cinci dintre ei au ajuns la spital in urma incidentului.

- Facundo Espindola, 25 de ani, a fost ucis pe strada, in Buenos Aires, iar poliția a arestat doi suspecți, dintre care unul este fostbalist, Nahuel Oviedo, 28 de ani. Potrivit Marca, fapta s-a petrecut la ora 06:30 dimineața, ora Argentinei, cand intre doua grupuri a inceput o cearta, in fața unui bar.…