- Cel puțin 27 de oameni au murit, sambata, intr-un accident in care a fost implicat un autobuz, pe o șosea din Indonezia. In aceeași zi a avut loc alt accident de autobuz, la Hong Kong, unde 18 oameni au murit, relateaza AFP. Știrea in curs de actualizare. ANCHETA: O profesoara din Apuseni sustine ca…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.

- Racheta Falcon urmeaza sa fie lansata de la Cape Canaveral, la ora 20.30 (ora Romaniei). Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. LIVE VIDEO AICI…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Un britanic gasit vinovat pentru atacul comis in iunie anul trecut in apropierea unei moschei din Londra, cand o camioneta a lovit un grup de credinciosi musulmani, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, el fiind obligat sa execute minimum 43 de ani de inchisoare, anunta Reuters.

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la varsta de 68 de ani, informeaza Reuters si AFP, care preiau presa locala. Stirea a fost publicata inclusiv de oficiosul guvernamental Granma.Fidel Castro Diaz-Ballart a fost tratat de o depresie puternica, timp de mai…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Neamțul Boris Becker, de șase ori caștigator de turnee de Grand Slam, continua sa o susțina pe Simona Halep dupa finala Australian Open. Becker a postat pe Twitter un mesaj de incurajare pentru Halep, la cateva zile dupa ce Simona a pierdut finala Austrlian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu daneza Caroline…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Mark E. Smith, solistul si compozitorul trupei post-punk britanice The Fall, a murit la vârsta de 60 de ani, a anuntat managerul formatiei, Pam Van Damned, într-un comunicat de presa, citat de Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter. Autoare prolifica, Ursula a publicat colectii de povestiri,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, spune ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, citat de Agerpres. Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara,…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza Reuters. U.S. Geological Survey (USGS) a spus ca seismul a avut o magnitudine de 6,3, dupa ce raportase initial ca aceasta a fost de 6,6. Epicentrul cutremurului s-a aflat la o distanta…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, în urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, într-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Majoritatea victimelor au fost ranite în timp ce încercau sa…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Facebook le raspunde criticilor care sustin ca reteaua sociala a "distrus functionarea societatii". Specialistii din Melo Park spun ca platforma poate fi chiar de mare ajutor, cu conditia sa fie folosita intr-o maniera activa. Mai multi cercetatori afirmasera ca Facebook a schimbat radical…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, iar dupa tragerea la sorți a fost distracție in vestiarul roș-albastra. Atacantul francez Harlem Gnohere a postat un video pe contul sau de Instagram cu reacțiile jucatorilor steliști dupa tragerea la sorți de la Nyon. "Bizonul" a fost extrem de…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Elton John trece prin momente cumplite! Artistul a anuntat cu durere ca mama lui, Sheila Eileen Dwight. s-a stins din viata, marturisind ca e in stare de soc.Elton John, in varsta de 70 de ani, a postat pe Instagram un mesaj prin intermediul caruia isi anunta fanii ca sufera cumplit. Artistul…

- O fetita in varsta de 11 ani, care era nemultumita de trasaturile ei fizice, a scris pe Instagram un mesaj in care transmitea ca vrea sa moara, inainte sa se sinucida. Dupa ce a publicat acest mesaj, sora ei mai mare i-a alertat pe parintii ei, iar acestia au informat conducerea scolii, pentru ca fiica…

- Fostul comandant al fortelor croate din Bosnia, Slobodan Praljak, ‘a murit intr-un spital din Haga dupa ce a baut otrava’ in sala de judecata a Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat agentia oficiala croata Hina, relateaza AFP si Reuters.…

- O fata in varsta de 17 ani care s-a oferit sa lupte pentru Statul Islamic a fost condamnata luni la opt ani de inchisoare de un tribunal danez pentru planificarea unor atacuri cu bomba asupra a doua scoli, una dintre ele evreiasca, informeaza Reuters. Vineri, Inalta Curte a gasit-o vinovata de aceste…

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Christopher Reeve, faimos pentru rolul principal din seria ”Superman”, a murit in 2004, la 52 de ani, dupa ce in 1995 a suferit un accident de calarie care l-a lasat paralizat de la gat in jos. Reeve a avut doi copii cu prima lui partenera, Gae Exton, insa cel de-al treilea copil, un baiat, ii seamana…

- Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter, in care sustine ca ar fi trebuit sa ii lase pe cei trei in inchisoare, avand in vedere atitudinea tatalui unuia dintre sportivi. "Acum, cand cei trei baschetbalisti nu mai sunt in China si au fost salvati de ani de inchisoare, LaVar Ball, tatal lui…

- Gafa colosala a Pentagonului prin care i s-a cerut demisia presedintelui SUA, Donald Trump. Totul s-a intamplat din cauza echipei care gestioneaza pagina de Twitter a institutiei. A fost redistribuit un mesaj in care un utilizator ii cerea demisia președintelui Donald Trump.Citește și: Surprize,…

- Banca Transilvania si CEC Bank sunt primele banci care si-au anuntat ofertele de Black Friday. BT ofera peste 5.500 de reduceri incepand cu ora 08:00, iar CEC are in oferta chiar si un credit ipotecar. 0 0 0 0 0 0 Si in acest an, Banca Transilvania transforma "sarbatoarea"…

- Saad al-Hariri, premierul libanez care a demisionat din post pe 4 octombrie, a anuntat ca este bine si ca se intoarce in Liban peste doua zile, relateaza Reuters. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Hariri i-a indemnat pe libanezi la calm si a anuntat ca membrii familiei sale vor sta in Arabia Saudita,…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…