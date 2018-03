Stiri pe aceeasi tema

- Trimis in judecata sub acuzatia de conflict de interese, primarul comunei Coseiu, Ioan Mesesan, a scapat usor dupa procesul din prima instanta. Magistratii Judecatoriei Zalau au stabilit legea penala mai favorabila si au schimbat incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului din conflict…

- Potrivit raportarilor operatorilor de deszapezire, precum si in urma controalelor Politiei Locale Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti informeaza: Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%,…

- Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iasului a ajuns din nou subiect de disputa politica. Reprogramarea sedintei de Consiliul Local (CL) de ieri, in care urma sa fie aprobat planul urbanistic aferent construirii Spitalului Regional de Urgenta (SRU), a starnit un schimb de replici intre presedintele…

- Scandalul din jurul firmei TelDrum este unul care capata amploare pe zi ce trece. Doua societați au contestat in instanța procedura de declarare a insolvenței de catre TelDrum, solicitand schimbarea lichidatorului judiciar desemnat de Tribunalul Teleorman. Cele doua firme acuza faptul ca insolvența…

- Unul din milionarii Iasului a incasat zilele trecute o lovitura dura din partea statului roman • Prins ca a poluat mediul inconjurator intr-un mod grosolan, afaceristul iesean Bogdan Gheorghiu a fost amendat drastic de comisarii Garzii de Mediu • Zilele trecute, magistratii de la Judecatoria Iasi au…

- Gheorghe Balan, fost consilier in deliberativul din Brosteni, a fost gasit in conflict de interese. In plus, el este acuzat si de fals in declaratii de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Integritate (ANI).Potrivit unui comunicat remis de aceasta institutie, Gheorghe Balan, in calitate de ...

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a trei foști și actuali funcționari publici, dupa cum urmeaza:1. PLATON – GEORGIȚA VIRGINIA, fost șef al Serviciului Financiar al Inspectoratului Teritorial de…

- Un fost ales din Consiliul Local Broșteni a fost gasit in conflict de interese de catre inspectorii de integritate. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, in calitate de consilier local, Gheorghe Balan a inițiat un proiect de hotarire privind menținerea contractului de inchiriere incheiat intre…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si fals in declaratii in cazul a 12 fosti si actuali alesi locali. Printre acestia figureaza si Kosa Alpar, actual viceprimar si fost consilier local al comunei Ticus, care a fost…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și fals in declarații in cazul a 12 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV A intocmit, semnat și aprobat Contractul de arendare și Contractul…

- Atacul lui Viktor Orban in care afirma ca Soros este in spatele asasinarii jurnalistului de investigații slovac, vine o data cu batalia pe care o poarta cu miliardarul de origine maghiara. Il acuza direct si il face vinovat de moartea lui Jan Kuciak, noteaza Haaretz.

- Presedintele organizatiei teritoriale ALDE Constanta, Daniel Learciu, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca reprezentantii formatiunii politice vor incepe strangerea de semnaturi pentru initierea un referendum ce va avea ca subiect demiterea primarului comunei Mereni. "La Mereni, ca sa fim…

- In numarul de ieri al "Ziarului de Iasi" am prezentat punctul de vedere al presedintelui Fundatiei Sportului Iesean (FSI), Lucian Popescu, legat de finantarea sportului profesionist. Acesta i-a contrazis pe primarul Iasului, Mihai Chirica si pe presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa,…

- Pompierii buzoieni au acționat in aceasta searai pentru stingerea unui incendiu dec lanșat intr-un partament din Sarata Monteoru. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de la o țigara, sunt primele concluzii la care au ajuns pompierii buzoieni care au acționat in aceasta seara pentru stingerea incendiului…

- Tudorel Toader prezinta inca o data raportul prin care cere revocarea sefei DNA, in sectia de procurori a CSM, de fata cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei o acuza pe sefa DNA ca prin contestarea autoritatii Curtii…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal" Ungheni a cumparat, in ultimii doi ani, sulfat de aluminiu - o substanța folosita la tratarea apei pentru a o face potabila - de la o firma apropiata directorului furnizorului de apa. Acest fapt a fost descoperit de catre Curtea de Conturi (CC) in cadrul unui control…

- Revocarea s-a facut pe 22 februarie, la cererea AAAS din motive ce tin de procedura de insolventa in care se afla fostul colos al Iasului, insolventa care dureaza de 11 ani. Conform declaratiei de avere publicate pe site-ul AAAS anul trecut, Marin Druga nu poseda terenuri si nici cladiri, detine insa…

- Nicusor Dan a publicat pe pagina personala de Facebook o scurta analiza pe marginea discursului lui Tudorel Toader, prin care a propus demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi: „O acuza pe Laura Codruta Kovesi ca a avut o pozitie publica fata de legile justitiei. Conducerea unui parchet trebuie sa…

- La data de 20 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 4 Poliție, impreuna cu polițiști locali, au acționat pentru prevenirea savarșirii infracțiunilor contra patrimoniului, a faptelor cu violența, precum și pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii.…

- Mai multe ONG-uri l-au acuzat marti pe fostul presedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, ca si-a incalcat promisiunea de a nu face lobby pentru angajatorul sau, Goldman Sachs, dupa ce s-a intalnit la Bruxelles cu un vicepresedinte al actualului executiv european, scrie AFP.

- Trump Jr, fiul presedintelui american Donald Trump, se afla in India pentru a vinde apartamente de lux folosind lozinci de campanie, cum ar fi: „Trump este aici!” sau promisiuni pentru potentialii cumparatori ca vor fin invitati la NY pentru a lua cina cu Trump jr., noteaza NYTime.

- Jurnalistul Malin Bot a intrat din nou in conflict cu jandarmii, de data aceasta in timpul protestului din fata DNA. Bot ii acuza pe jandarmi ca nu ii dau dreptul sa isi exercite profesia. Potrivit Antena3.ro, jurnalistul spune ca va face plangere penala impotriva jandarmilor la Parchetul General Jandarmii…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Chelarasu Ciprian, viceprimar al orasului Tirgu Bujor, judetul Galati. "Incepand cu data de 22 iunie 2012, a detinut si a exercitat simultan functia de viceprimar…

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 de fosti si actuali alesi locali, transmite Agerpres.

- Ștefan Sangerzan, fostul primar al comunei Feldru este in conflict de interese administrativ, dupa ce pe vremea cand conducea localitatea și-a angajat fiul in instituție. Acesta nu a depus documente la ANI prin care sa iși exprime un punct de vedere.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali. In Prahova, 3 consilieri au fost declarati INCOMPATIBILI. GAVRILA MIHAI, fost primar și actual consilier local…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, spune ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, fiind exclus din partid din cauza „autosuficientei” care l-a „ingropat” politic. Gheorghe Nichita a scris, pe Facebook, ca atat Mihai Chirica, cat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 sa inceteaze. In urma acestei decizii,…

- Dupa doi ani de zile in care reprezentantul actionarilor de la fostul Combinat de Utilaj Greu a fost prezent in procesul de insolventa a societatii doar cu numele, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) cere masuri de revocare a acestuia. Creditorul majoritar (60- din capitalul…

- Primul a fost promovat in cadrul Statului Major General, si se va ocupa de instructia militarilor la nivel national. La eveniment au participat si fostul comandant al unitatii iesene, foarte respectat in randurile soldatilor, generalul de brigada Nicolae Tonu, care conduce in prezent Divizia 4 Infanterie…

- CCR a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea ANI, care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese intre 2007 - 2013 sa inceteze. CCR spune ca legea nu afecteaza hotararile judecatoresti, in aceste cazuri de conflict de interese fiind date…

- CCR a respins, joi, sesizarea PNL privind modificarile aduse Legii ANI care prevad excluderea, retroactiv, de la sanctionarea pentru conflict de interese a parlamentarilor, prin invalidarea rapoartelor ANI confirmate in instanta in perioada 2007-2013.

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, fiind organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 322 de aparate radar. In acest interval de timp, politistii au intervenit la 2.570 de evenimente, dintre care 2.100 au fost…

- CSM Politehnica Iasi a primit o propunere interesanta pentru completarea lotului. Hervin Ongenda (22 de ani), fost international de juniori si tineret francez, a fost ofertat Iasului de agentii lui. Atacant de buzunar (169 de centimetri), Ongenda a jucat in Franta la Paris Saint Germain si Bastia…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, acuza jurnalistii postului TV8 de neprofesionalism și incalcarea normelor deontologice. Edilul sustine ca, in timpul realizarii unui reportaj, echipa de filmare a televiziunii a luat-o la intrebari pe fiica sa de noua ani.

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au raspuns afirmațiilor facute de Liviu Dragnea, președinte PSD, și Calin Popescu Tariceanu, președinte ALDE, conform carora oficialii de la Bruxelles ca nu au reactionat la fel atunci cand guvernul Ciolos a facut modificari la…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Grigore Avram, a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, care-i aducea o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese si fals. Cu 15 zile inainte ca instanta sa pronunte o hotarare de condamnare, infractiunea de conflict…

- snlo Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- O ancheta a Oficiului de lupta antifrauda a Uniunii Europene (Olaf) a indicat "grave nereguli" precum si fapte de "conflict de interese" intr-un vast contract de echipamente de iluminat public al primariilor ungare cofinantat prin fonduri europene, anunta AFP.

- Managerul Spitalului Județean Ilfov, dr. Patricia Ene, denunța presiuni și vorbește despre grupuri de interese care incearca sa obțina controlul unitații medicale, dupa ce, in presa, a fost publicat ultimul raport al Corpului de control al Ministerului Sanatații care vorbește despre o serie de nereguli,…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va accepta demisia ministrului Interne, Carmen Dan, daca aceasta va fi lasata sa faca acest gest. „De ce sunt suparat pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat ca acel om refuza. Mi-a spus ca nu este adevarat. L-am sunat pe domnul chestor. Discuția a fost urmatoarea:…

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- Petru Tarlev, fratele fostului premier al R. Moldova Vasile Tarlev, a admis un conflict de interese prin faptul ca in funcția de primar al satului Bașcalia, r. Basarabeasca nu a declarat calitatea sa de fondator al unui SRL. Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a pronunțat o incheiere irevocabila la sfarșitul…

- Municipalitatea vrea sa achizitioneze tramvaie cu fonduri europene. „Ziarul de Iasi" va prezinta, in exclusivitate, lista proiectelor prioritare si a celor de rezerva ce vor fi propuse de Primarie in cadrul axei de finantare unde Iasului i-a fost alocata suma de 58,3 milioane de euro - cea mai mare…

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.