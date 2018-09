Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Celea a murit in condiții misterioase in Republica Dominicana. Conform surselor, ea ar fi cazut de la etajul patru al hotelului unde era cazata. Ulterior, mama fetei a dat o declarație din care reieșea ca autoritațile considera decesul un accident. Andreea Celea se cazase in aceeași dupa-amiaza…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- O femeie din Suceava și copilul ei au murit la maternitatea din Radauți. Femeia a nascut un copil mort, iar la scurt timp a decedat și ea, din cauze deocamdata inexplicabile. Femeia și-a sunat soțul de pe masa de operație și i-a spus ca simte ca sfarșitul ii este aproape. Apoi, convorbirea s-a intrerupt.…

- Șase moldoveni au murit intr-un grav accident in Rusia, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de o mașina. In urma impactului, opt persoane au ajuns la spital. In accidentul care a avut loc sambata, in regiunea Kaluga, au fost implicate un microbuz și alte trei autoturisme. Opt persoane au murit,…

- O sportiva britanica medaliata olimpic, socotita drept o tanara speranța pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2022, a decedat in condiții misterioase chiar in ziua in care a implinit 18 ani. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de comitetul olimpic britanic. VEZI FOTO MAI JOS Mesajul tatalui…

- Calin Farcas a murit dupa ce a asteptat doi ani un transplant de plamâni. A fost refuzat de clinicile din strainatate deoarece statul român nu mai are un acord încheiat cu Eurotransplant.

- Un tanar sofer roman, in varsta de 28 de ani, a murit in Germania in urma unui teribil accident Maitina pe care o conducea a intrat in spatele unei semiremorci de TIR, iar el a murit pe loc.

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie, se arata intr-un comunicat al IGPF transmis sambata AGERPRES. ''In data de 22 iunie, in jurul orei 16,00, un echipaj…