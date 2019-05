Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii britanici s-ar putea confrunta cu o reactie publica negativa si mai pronuntata la alegerile europene de pe 23 mai daca nu reusesc sa rezolve impasul asupra Brexitului, a declarat sambata Ruth Davidson, lidera conservatorilor scotieni, citata de Reuters. Conservatorii prim-ministrului…

- Premierul britanic Theresa May a prezentat joi explicatii in Camera Comunelor, dupa ce a obtinut de la Uniunea Europeana (UE) o amanare de sase luni a Brexitului, relateaza Reuters. Cei 27 i-au acordat timp pana la 31 octombrie sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist si sa i se adopte planul…

- Liderii UE au convenit joi sa amâne Brexit-ul pâna la sfârșitul lunii octombrie, cu o revizuire în iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.Donald Tusk, președintele Consiliului Europei, a declarat pe Tweeter, ca se va întâlni acum premierul britanic…

- Parlamentarii britanici au aprobat marti planul premierului Theresa May de a cere o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, timp in care va incerca sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist de opozitie pentru validarea acordului de retragere in Camera Comunelor, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Parlamentarii…

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri in Camera Comunelor un ragaz de doua saptamani prin care s-a amanat o revolta vizand blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala intarziere a parasirii UE de catre Marea Britanie, transmite…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie numai daca parlamentul britanic isi va da consimtamantul, a anuntat marti, in fata Camerei Comunelor, premierul Theresa May, transmite Reuters. ''Regatul Unit va ieşi (din UE) pe 29 martie fără un acord numai cu consimţământul…

- Dupa ce parlamentul britanic a votat in ianuarie, cu un scor de 432-202, impotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, sefa guvernului a incercat sa recurga la amenintarea unui potential Brexit fara acord pentru a obtine concesii din partea UE. Multi parlamentari britanici…