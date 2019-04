Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si noul sau omolog kazah, Kasim-Jomart Tokaev, s-au angajat miercuri sa intareasca 'prietenia' intre cele doua tari, mai ales in domeniile militar si nuclear, transmite AFP. 'Voi face tot posibilul pentru a intari si mai mult potentialul deja atins de prietenie…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurari miercuri, la Moscova, in cadrul discutiilor cu presedintele Vladimir Putin, ca tara sa va continua sa atace tinte iraniene din Siria, pentru a preveni consolidarea influentei militare a Iranului in aceasta tara, transmite EFE. "Cea mai mare amenintare…

- Rusia ar fi pregatita sa ia in considerare noi propuneri din partea Statelor Unite pentru a inlocui pactul nuclear suspendat, datand din perioada Razboiului Rece, cu un tratat mai amplu, in care sa fie incluse mai multe state, a declarat joi adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, transmite…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova in aceasta luna pentru discutii care se vor concentra asupra prezentei Iranului in Siria, informeaza DPA. "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la de...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat, care a intrat in vigoare tot azi,

- "Raza maxima a rachetei 9M729 (...) este de 480 de km", a afirmat in fata jurnalistilor unul dintre responsabilii de rang inalt al armatei ruse, generalul Mihail Matveevski, evocand acest sistem rus de rachete terestre ce poate transporta focoase nucleare.Tratatul INF incheiat in 1987 a…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…