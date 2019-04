Un accident rutier a blocat traficul pe DN 79 Un accident rutier a blocat pe ambele sensuri traficul pe drumul național 79, intre Șimand și Chișineu Criș. „Au fost implicate un autotren cu un autoturism, o victima incarcerata, inconștienta in autoturism. Intervine Garda 2 Chișineu Criș cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. In sprijin a venit un echipaj al Serviciului de […] The post Un accident rutier a blocat traficul pe DN 79 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

