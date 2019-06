Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, joi dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe strada Amurgului din Capitala, unde un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autobuz STB de pe contrasens.

- Un accident violent a avut loc noaptea trecuta in Capitala. Trei mașini s-au ciocnit la intersecția bulevardului Grigore Vieru cu strada Ierusalim. In urma impactului un taxi s-a rasturnat, iar doua automobile au fost avariate.

- Autorul accidentului produs pe 15 aprilie, la trecerea de cale ferata din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru moti si 12 raniti, a murit la spital, a anuntat luni Biroul de presa al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, citat de Agerpres.roIn momentul producerii accidentului, barbatul, un…

- Autorul accidentului la trecerea de cale ferata din localitatea Balhacu, soldat cu patru moti si 12 raniti, a fost prins de politisti, in urma cu doua luni, conducand sub influenta alcoolului, pe DN 2, in apropiere de Rimnicu Sarat, conform Agerpres.roEvenimentul s a produs in luna februarie a acestui…

- Accident cumplit langa București. O persoana a murit si altele au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata dimineata in localitatea ilfoveana Jilava, circulatia in zona fiind ingreunata.

- Patru oameni au fost raniti in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, in localitatea Albota, circulatia fiind blocata pe ambele sensuri. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, relateaza Agerpres.Citește…

- Trei persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident rutier produs la intersectia strazilor Amurgului cu Liliacului din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in data de 24.03.2019, ora 19:15, un barbat de 66 ani a condus un autoturism pe strada Amurgului, dinspre Sos. Mangaliei si la intersectia…

- Un accident teribil a avut loc marți dupa-amiaza, in județul Timiș, unde un autobuz in care se aflau nu mai puțin de 20 de persoane s-a ciocnit frontal cu un autoturism. In urma impactului, un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața.