Umor englezesc pe scena Operetei bucurestene

- Evenimentul zilei va trimite la un spectacol in care voia buna este la superlativ: London A - New Story, din 17 martie 2018 la Palatul Național al Copiilor din Bucuresti. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti la concurs care raspund corect la intrebarea noastra.…

- Ansamblul “Prahova-Junior” al Casei de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti va participa joi, 15 martie 2018, ora 19.00, la spectacolul “E primavara…?!”, care se va desfașura la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor din București. In cadrul acestui spectacol, ansamblul instituției…

- Palatul National "Nicolae Sulac" a gazduit un nou concert in cadrul Festivalului "Martisor 2018". Spectacolul muzical a avut loc aseara, iar atmosfera a fost incinsa de artistii Alex Calancea Band, Guz, Cristofor Aldea-Teodorovici și Natalia Barbu.

- Joi, 8 martie, de la ora 19.00, sunteți invitați sa petreceți o seara reconfortanta la spectacolul ”UN VIS CU MI-S REVISTA” “Spectacolul s-a terminat. Scena este goala. Portarul plictisit iși incepe rondul de noapte. Printre costume și decoruri uitate i se nazare o idee. Luminile se aprind, teatrul…

- Joi, 8 martie, de la ora 19.00, Teatrul Municipal Baia Mare invita publicul sa petreaca o seara reconfortanta la spectacolul ”UN VIS CU MI-S REVISTA”. “Spectacolul s-a terminat. Scena este goala. Portarul plictisit isi incepe rondul de noapte. Printre costume si decoruri uitate i se nazare o idee. Luminile…

- Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui... Offenbach". Regizoarea spectacolului, Constanța Cimpeanu il descrie atat de bine: „Povestiri? Da. Povestiri... muzicale. Arii, duete, trio-uri etc., momente pline de de farmec. De…

- Artista Loredana va susține marți, 20 martie, de la ora 19:30, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, concertul "Ador", un show tematic inovator, concert care marcheaza 30 de ani de la lansarea albumului „Buna seara, iubite!" si 33 de ani de cariera. Ca de fiecare ...

- Voci de legenda ale muzicii din Europa si fosta Uniune Sovietica au sustinut aseara un concert grandios la Palatul National "Nicolae Sulac". Faimoasa trupa italiana "Ricchi e Poveri", care nu e pentru prima data la Chisinau, a ridicat in picioare publicul.

- “Povestirile lui… Offenbach” și “Vestitorii Primaverii… in partituri tenorale” sunt spectacolele prezentate Teatrul National de Opereta si Musical “Ion Dacian”pe 10 și 11 martie. Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui… Offenbach”.…

- Am vrut sa scriu și despre Teatrul de Arta Deva dar din pacate domnul Mihai Panaitescu, directorul acestei instituții, nu mi-a raspuns la telefon. Pentru a nu fi in situația de a oferi informații incorecte am ales sa nu scriu despre teatrul de la Deva. Poate in viitor. Acum am abordat activitatea…

- Primul spectacol al lunii martie la Opera Brasov este capodopera verdiana „Bal mascat” cea mai recenta premiera a Operei Brasov, montata in cadrul celei de-a XV-a editii a Festivalului International de Opera, Opereta si Balet de anul trecut. Spectacolul va avea loc sambata, 3 martie 2018,…

- Asociația Culturala „Opera Vox” din Cluj-Napoca in colaborare cu Festivalul Internațional Teatro D’Opera Italiana, vor pune in scena la Satu Mare, spectacolul de opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi. Spectacolul va avea loc in data de 14 aprilie la Casa de Cultura a Sindicatelor, incepand cu ora 19.00.…

- Inca trei cladiri culturale din Capitala vor fi iluminate artistic pe timp de noapte. Este vorba de Palatul Național "Nicolae Sulac", Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala, precum si Teatrul Național de Opera și Balet "Maria Bieșu".

- Traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei, pentru ca si-a dorit un copil de mai bine de opt ani. Este vorba despre fosta soprana a Teatrului de Opereta „Ion Dacian“, acum profesoara de canto, Gabriela Cristea, care se bucura din plin, de la sfarsitul anului trecut, de postura de mamica, Filip…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” va invita la spectacolul de poezie „Marin Sorescu – de la Ecuatori la Poli”, in interpretarea actorilor Anca Dinu, Haricleea Nicolau, Petronela Zurba, Gabriela Baciu, Angel Rababoc, Nicolae Vicol. Spectacolul va avea loc la sala „Ion ...

- Totul este conectat la tehnologie, astfel ca reglementarile din acest domeniu nu pot fi ignorate, indiferent de ce directie vor lua acestea, au sustinut specialistii PwC Romania, firma de consultanta si audit, in cadrul conferintei cu tema „Scena fiscalitatii din Romania in 2018“, organizata ieri…

- Evenimentul zilei va invita la un spectacol in care veți descoperi surasul muzicii prin viziunea intemeietorului operetei moderne, parodia muzicala : „ Povestirile lui…Offenbach”. Un spectacol in regia Constanței Cimpeanu, din 17 februarie 2018, ora 19:00, la Palatul Național al Copiilor, București.…

- Victor Rebengiuc si-a serbat ziua de nastere pe scena, in aplauzele a sute de spectatori. Actorul a implinit 85 de ani. La finalul spectacolului "Regele Moare", jucat sambata seara la Teatrul National, colegii si spectatorii i-au facut o surpriza.

- Chiar daca meteorologii ne promit timp posomorat și friguros, weekendul trebuie petrecut frumos. Astfel, in aceste doua zile de sambata și duminica sunt mai multe spectacole atat pentru copii, cat și pentru adulți.

- Cristian Pomohaci a facut spectacol peste Prut in Basarabia. Preotul acuzat de pedofilie a fost surprins in mai multe imagini incendiare. Acesta a sustinut un spectacol in Chisinau si a ridicat sala in picioare, cu ocazia prestatiei sale, conform spynews.ro.Citește și: RUSINOS! Unde a dus…

- Spectacolul va avea loc in Sala Uzina cu Teatru a Teatrului National Iasi, de la ora 19.30, piesa fiind jucata si pe data de 5 februarie. Evenimentul se inscrie in programul „Youth Focus", program ce vizeaza crearea unui parteneriat al Teatrului National Iasi cu UNAGE, in vederea prezentarii productiilor…

- Teatrul de Stat Constanta TSC reia, in aceasta luna si in cele ce urmeaza, spectacole valoroase din repertoriul sau vast, piese care nu au mai fost jucate in ultimul an. Vineri, 9 februarie, la ora 19.00, constantenii vor avea prilejul sa revada "BOLNAVUL INCHIPUIT", o adaptare dupa Moliegrave;re, realizata…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta o noua premiera: parodia muzicala "Povestirile lui... Offenbach", in regia Constantei Cimpeanu va avea loc pe data de 11 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Spectacolul, in cuvintele regizoarei:…

- Seria semifinalelor Eurovision Romania continua cu un spectacol incendiar la Craiova. Evenimentul de duminica seara de la Teatrul Național din Banie va fi transmis in direct pe TVR 1, de la ora 21.00.

- Pe scena Teatrului Municipal „Matei Visniec" Suceava va avea loc duminica, 11 februarie, de la ora 19:00, spectacolul „Povestea Unirii", in regia lui Ovidiu Lazar, o poveste plina de emotie, de farmec si de adevar. Spectacolul este prezentat de Ateneul din Iasi, fiind una ...

- Trei zile ne mai despart de cea de-a treia semifinala a concursului Eurovision. Craiova este in febra pregatirilor pentru ceea ce se anunța a fi un show incendiar. Spectacolul de duminica seara va avea loc la Teatrul Național din Banie.

- Pe scena Teatrului Municipal „Matei Visniec" Suceava va avea loc duminica, 11 februarie, de la ora 19:00, spectacolul „Povestea Unirii", in regia lui Ovidiu Lazar, o poveste plina de emotie, de farmec si de adevar. Spectacolul este prezentat de Ateneul din Iasi, fiind una ...

- APLAUZE PENTRU IESENI… Actorii ieseni, de la Ateneul Iasi, care au sustinut spectacolul “Un tramvai numit dorinta”, de Tennessee Williams, au fost aplaudati furtunos, la scena deschisa, de sute de barladeni prezenti in sala. Spectacolul – eveniment „Un tramvai numit dorinta” este o drama cu puternice…

- Evenimentul zilei va trimite la un spectacol in care dragostea depașește toate barierele. Simte iubirea cu „Victoria și-al ei husar!” din 3 februarie 2018 la Palatul Național al Copiilor, Bucuresti. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti dintre cei inscrisi la…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19:00, spectacolul "Gaițele" de Al. Kiritescu, o comedie de cinci stele, una dintre cele mai valoroase comedii ale dramaturgiei contemporane romanești ce nu trebuie ratata. Sucevenii sunt așteptați ...

- Spectacolul „Podu’”, adaptat dupa „Podul sinucigasilor” de Paul Ioachim si regizat de Horatiu Malaele, ajunge pe scena Casei de Cultura Galati. Reprezentatia, ce ii va aduce impreuna pe Horatiu Malaele, George Ivascu si Meda Victor, va avea loc pe 6 februarie de la ora 19.00. Spectatorii vor urmari,…

- Mihai Traistariu si Rafael se numara printre cantaretii care vor concura in cea de-a doua semifinala a Eurovision Romania, ce va avea loc duminica, de la ora 21.00, la Timisoara si unde grupul Cargo are statut de invitat special.Spectacolul va avea loc la Teatrul National „Mihai Eminescu”…

- Joi, 18 ianuarie, Teatrul studentesc „Fabulinus" aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al Universitatii din Suceava premierea piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, in regia lui Cosmin Panaite.Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea se ...

- Subintitulata „Cuibul de viespi”, piesa „Gaițele” este una dintre cele mai nemiloase comedii de moravuri din dramaturgia romaneasca. Piesa se va juca joi, in 18 ianuarie, de la ora 19, in sala mare a Teatrului Național din Timișoara. Spectacolul este ”revelator in inovația lui”, scria revista Teatrul…

- In luna ianuarie, noi reprezentatii cu spectacolul „Lampio și grauntele de lumina”, productie recenta prezentata de Primaria Municipiului Bucuresti prin intermediul Teatrului „Stela Popescu” vor avea loc la Sala mica a Palatului Național al Copiilor. Acest spectacol incantator, care a generat entuziasmul…

- Spectacolul de lieduri, arii si duete din operete romanesti "La steaua care-a rasarit" va fi prezentat de Ziua Culturii Nationale, pe 15 ianuarie, de Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", la Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Potrivit unui comunicat al TNO transmis,…

- Piesa se va juca in Sala Studio „Teofil Valcu" a Teatrului National, regia fiind realizata de Emil Gaju, scenografia de Alina Dinca Puscasu, din distributie facand parte Mihaela Arsenescu Werner, Doina Deleanu, Adi Carauleanu si Irina Radutu Codreanu. Spectacolul este o poveste de dragoste pentru adulti,…

- Organizatorii au estimat participarea la 50.000 persoane Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Evenimentul a reunit cei mai ascultați artiști ai Romaniei, pentru un spectacol impresionant,…

- "Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca Revelionul in Capitala, ca au raspuns invitatiei noastre de a marca impreuna trecerea in anul 2018, la spectacolul din Piata George Enescu. Le doresc un an nou fericit, cu sanatate si multe impliniri! La multi ani, Bucuresti! La…

- Se anunța 3-4 grade in noaptea dintre ani, o temperatura rezonabila pentru un Revelion in aer liber. Primaria a pregatit deja scena pe care urmeaza sa concerteze legendarii de la Saragossa Band – invitați speciali ai Revelionului popular organizat in centrul orașului, pe platoul din fața Palatului Administrativ.…

- Claudiu Dumitrache va concerta de Revelion in fata Palatului Culturii din Iasi, alaturi de artisti precum Faydee, Manuel Chivari, Leyla Salman sau Ovidiu Lipan Tandarica. Gazdele evenimentului sunt ca si anul trecut, Dana Savuica si Andrei Nourescu. Spectacolul va incepe de la orele 20:00 si se va termina…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Palatul Parlamentului gazduieste in Sala Unirii, cea mai mare sala de bal din Romania (2200 mp de distractie), petrecerea de Revelion cu tema “Glamour Party”. Invitat special al petrecerii de sfarsit de an este STEFAN BANICA jr. Atmosfera va fi asigurata si de Cornel…

- In data de 23 decembrie, incepand cu ora 17:00, pe scena amplasata in Piața Libertații din Baia Mare, va avea loc spectacolul susținut de Ansamblul Național Folcloric Transilvania și concertul maramureșeanului Ștefan Hrușca. Spectacolul din seara aceasta face parte din seria de evenimente marca ”Baia…

- Au fost momente de panica la unul dintre cele mai așteptate momente ale unui spectacol de stand-up comedy organizat la Sala Palatului. Printre cei care urcau pe scena se numara Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica, insa show-ul a fost marcat de un incident. Imediat ce Adrian Vancica,…

- Premierea operetei in trei acte a avut loc pe 24 februarie 1924 la Viena, la Theater an der Wien, iar prima reprezentație in Romania a fost in anul 1927 la Teatrul Național de Opereta „Ion Dacian” București. Pe o muzica proaspata, viguroasa și romantica, impregnata de inflexiuni ale…

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- 45 de ani cu chitara in mana, murmurand și fluierand ușor, cantece pe versuri ale poeților romani. Nicu Alifantis este inconfundabil. La 63 de ani se considera un om implinit. ”Daca nu trebuie sa cant pe undeva, spectacolul se muta acasa și zau, ca-i tare frumos!”, scrie indragitul interpret, potrivit…

- Spectacol de teatru dedicat Zilei Minoritaților Naționale din Romania Ziua Minoritaților Naționale din Romania se celebreaza pentru prima data in acest an, pe 18 decembrie 2017. In cadrul acestei zile, ARCUB in colaborare cu Asociația Actorilor Romi prezinta spectacolul „Cine a omorat-o pe Szoma Grancsa?”…