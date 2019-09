Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a IV-a trebuie uitata cat mai repede de baieții pregatiți de Silviu Balace de la ACS Poli. Fosta prim-divizionara a fost astazi demolata de U Craiova 1948 pe stadionul Electrica. „Juveții” s-au impus cu 5-0, dupa ce aveau un om in plus de la pauza, dar și un avantaj de trei goluri dupa 45 de minute.…

- „U“ Craiova a pus deja la vanzare biletele pentru meciul cu FCSB, din etapa a 9-a a Ligii I, iar „raspunsul“ fanilor a fost unul așteptat. Spre exemplu, astazi, la magazinul oficial al Științei de la Electroputere Mall, a fost aglomerație mare. Au fost prezenți jucatorii Nicușor Bancu și Florin Borța,…

- Victor Pițurca (63 de ani) va prelua conducerea bancii tehnice a Craiovei la data de 1 septembrie, iar primul sau meci in calitate de manager va fi cel cu FCSB. Craiova și FCSB se intalnesc in etapa a noua a Ligii 1, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie, meci care se va juca cel mai probabil pe 14…

- In cele 7 partide ale etapei a treia a Ligii 1 s-au marcat 16 goluri. La 6 dintre acestea, jucatorii eligibili regulii U 21 au avut o contributie importanta, inscriind sau pasand decisiv. Din acest sezon, formatiile din prima divizie au obligativitatea sa aiba in primul 11 doi jucatori U 21. Sunt eligibili…

- In cartea de vizita a premierului țarii, teleormaneanca Viorica Dancila, ar trebui inclus si faptul ca județul de baștina al acesteia este pe ultimul loc in topul national al zonelor care au atras fonduri europene prin proiecte fezabile si necesare pentru dezvoltare si comunitate, aferent perioadei…

- Supercupa Romaniei, programata, sambata, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, intre CFR Cluj, campioana Ligii I, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrata de o brigada condusa de Sebastian Coltescu, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul…

- Tragerea la sorti a fost efectuata astfel incat campoioana CFR Cluj sa nu joace in primele sapte etape cu formatiile din Liga Europa, FCSB, FC Viitourl si CSU Craiova. CFR Cluj va incepe sezonul, acasa, cu Politehnica Iasi, FCSB, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, iar CSU Craiova, tot acasa, cu nou-promovata…

- FCU Craiova, formația lui Adrian Mititelu, ar putea juca meciurile de acasa din sezonul urmator al Ligii 3 tot in exil, dar la Targu Jiu. In campionatul trecut, alb-albaștrii au jucat acasa la Severin. Interdicția pentru FCU Craiova pe „Ion Oblemenco" se pastreaza, iar Adrian Mititelu e in cautarea…