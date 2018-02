Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba foarte multe lucruri pe suflet, in ceea ce-i privește pe fostul ei iubit, Aurel și pe noua lui iubita, Diana, și ea o participanta in același sezon.

- Se dau foarte indragostiti, dar le scapa unele lucruri! Diana si Aurel, fosti concurenti la "Insula Iubirii", incearca sa demonstreze ca totul este roz in viata lor, numai ca apar unele lucruri care ii fac pe oameni sa creada altceva.

- Diana de la "Insula Iubirii" s-a filmat in ipostaze de tot rasul. Fosta concurenta a vorbit despre faptul ca ea este cocosul in relatie, dar si despre semnul pe care il adreseaza tuturor celor care o vorbesc in sens negativ.

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Diana, de la ”Insula Iubirii”, a lasat de inteles ca vrea un copil, iar partenerul ei de viata, Aurel, a rectionat imediat. El le-a facut o mare surpriza prietenilor virtuali, cu o postare care a fost comentata de foarte multe persoane. Iar oamenii cred acum ca tanara este insarcinata.A

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Dupa ce s-a vehiculat in presa ca Elena Udrea ar fi insarcinata, aceasta fiind vazuta ieșind dintr-o clinica de fertilizare in vitro, fostul ministru al turismului a dorit sa faca lumina in acest caz și a vorbit deschis despre sarcina. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani, conform Antena 3, ar fi la…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- La doar cateva zile dupa ce a dezvaluit ca formeaza un cuplu cu Aurel, Diana de la "Insula Iubirii" il copleseste cu declaratii de dragoste. Pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj emotionant.

- Bianca, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", si-a indeplinit un vis! Focoasa bruneta a plecat la mii de kilometri departare pentru a lua parte la un fenomen foarte frumos, dar si pentru a se relaxa si bucura de zapada!

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- Dee Dee, una dintre cele mai controversate concurente de la “Insula Iubirii”, e de nerecunoscut! Tanara și-a schimbat radical look-ul dupa participarea la emisiune. Vezi cum arata acum! Dupa ce a șocat o țara intreaga cu comportamentul și cu limbajul ei de la TV, Dee Dee – Diana Alprin pe numele ei…

- Cristi Mitrea, fostul iubit al prezentatoarei de eleviziune Andreea Mantea, este schimbat fața de momentul in care forma un cuplu cu bruneta. In urma cu cațiva ani, prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea iși gasea alesul la emisiunea „Burlacița”, a carui protagonista a fost la postul de televiziune…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Bianca, una dintre cele mai controversate foste concurente de la "Temptation Island – Insula Iubirii", si-a operat fata si si-a marit si buzele. Pe internet, sotia lui Liviu Gherman "a scapat" o poza facuta la scurt timp dupa interventii, iar chipul sau e foarte umflat. Pe multi dintre fani i-a socat…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Mesajul Roxanei Dobre dupa ce Florin Salam a confirmat desparțirea. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Se pare ca bruneta s-a resemnat cu decizia pe care a luat-o. „In viața pierzi,sau caștigi.???”, a scris Roxana in dreptul…

- Diana, una dintre cele mai controversate concurente de la ”Insula Iubirii” se pare ca a dat-o in bara cu ultima fotografie postata. Ce s-a intamplat Diana? Ai prea multi admiratori si ai nevoie de buchetele altora pentru poze?

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Tatal tinerei care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian povesteste ca a durat doua ore pana cand fiica lui a putut depune plangere. De asemena, intr-o interventie la Antena 3 , barbatul a spus ca agresoarea, arestata pentru omor si tentativa de omor, ar fi avut scris…

- Miercuri, 13 decembrie, in ziua in care sicriul cu trupul neinsuflețit al Majestații Sale Regele Mihai I va ajunge in Romania, Antena 1 va difuza o ediție speciala a Observatorului, de la ora 10.45.

- Bianca, una dintre cele mai controversate ispite de la "Temptation Island – Insula Iubirii", le-a inchis gura carcotasilor, care erau curiosi sa vada cum arata cand nu avea nicio operatie estetica facuta. Bruneta a facut publica o poza de dinainte sa calce in cabinetul vreunui medic estician. Alaturi…

- Diana, cea mai controversata concurenta de la ”Temptations Island - Insula Iubirii”, trece printr-o serie de schimbari incredibile in ultima vreme. Astfel, dupa ce s-a liniștit și a renunțat la apucaturile pe care le-a demonstrat in timpul show-ului, Diana a decis sa iși schimbe și look-ul.

- Diana de la "Insula Iubirii" șocheaza pe toata lumea! Cunoscuta bruneta a luat o decizie radicala cu privire la viața ei publica. Tanara se retrage din showbiz, dar are un motiv bine pus la punct.

- Diana de la „Insula Iubirii” isi surprinde prietenii cu fiecare ocazie. Daca zilele acestea ea a postat imagini cu imbunatatirile pe care si le-a facut, de data aceasta a facut anuntul cel mare. Diana si-a gasit un loc de munca.

- Diana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", iubeste mai mult pe zi ce trece. Chiar daca schimba baietii ca pe sosete, fiecare relatie pe care si-a face tanara pare una plina de pasiune.

- Diana de la “Insula Iubirii” și-a marit din nou buzele. Fosta concurenta de la Antena 1 e desfigurata, insa le-a explicat prietenilor virtuali de ce arata așa. Diana Constantin a explicat de ce are buzele atat de mare, dupa ce a primit o multime de reprosuri cu privire la cat de mult acid hialuronic…

- Diana de la "Insula Iubirii" este intr-o continua transformare. Cea mai recenta aparitie a ei i-a speriat pe admiratori, caci are fata vanata. Tanara vrea sa isi schimbe look-ul, dar nu este singurul lucru nou la aspectul ei fizic.

- Diana, una dintre fostele participante de la "Temptation Island – Insula Iubirii", a dat raspunsul la o intrebare care era pe buzele celor mai multi sustinatori. Pe unii i-a bucurat veste, insa pe altii, nu. Declaratiile brunetei au venit la cateva luni dupa ce o alta fosta concurenta a spus pretul…

- Diana, fosta concurenta de la "Temptation Island – Insula Iubirii", face schimbari peste schimbari. Dupa ce in urma cu doua zile a mers in cabinetul unui medic estetician, azi, ea s-a dus la un salon de infrumusetare ca sa-si schimbe look-ul. Cea mai controversata participanta de la "Insula Iubirii"…

- Diana de la ”Insula iubirii” a intrat in cursa auto-imbunatatirilor de ordin fizic si a dat iarasi fuga la cabinetul medicului estetician. Ea este mandra de noua sa interventie, insa nu de aceeasi parere sunt si fanii ei!

- Diana de la "Insula Iubirii" șo cheaza din nou! Dupa ce foarte mulți oameni i-au scris pe rețelele de socializare ca are buzele mult prea mari, bruneta a dat fuga din nou in cabinetul medicului estetician pentru a le mari din nou.

- Diana, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a postat pe retelele de socializare o fotografie in are apare coafata altfel decat ne-a obisnuit. Oare, dupa ce si-a facut un nou iubit, are de gand sa faca mai multe schimbari in viata sa?

- Nicoleta de la Insula Iubirii și-a pierdut cațelușa și a postat un mesaj pe contul de socializare, in speranța ca cineva a vazut patrupedul. Ispita de la Antena 1 iși lasase cainele in grija cuiva, cat timp a fost plecata din țara. Nicoleta de la Insula Iubirii este insarcinata, iar in aceasta perioada…

- Chiar daca, de cateva saptamani incoace, parea sa fie decisa sa nu se mai impace cu Alin, iubitul sau, Bianca Roman a revenit, zilelel acestea, la sentimente mai bune fața de acesta, scrie spynews.ro. Iar motivul este legat de pasiunea pe care cei doi o imparatașesc. Citeste si Deea de la…

- Noul serial Mireasa din Istanbul incepe sa dea rezultate pentru Kanal D și sa produca schimbari in clasamentele de audiența de vineri seara, cand se intalnesc cele doua talent show-uri X Factor și Vocea Romaniei (ultima runda de dueluri).Iata cateva dintre schimbari: Kanal D a ajuns lider…

- Andy este una dintre cele mai dorite ispite masculine de la "Insula Iubirii" și a reușit sa cucereasca multe domnișoare. Tanarul a postat recent o fotografie mai veche pe contul sau de socializare.

- Legatura dintre Alina Eremia și Horia Brenciu, de care nu a știut nimeni pana acum. Bruneta l-a intalnit pe artist, pe vremea cand avea doar patru ani. In aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Alina Eremia vine impreuna cu mama ei, Daniela, sa ii puna la incercare pe cei trei parinți…

- Deea si-a luat fanii prin surprindere si se pregateste sa lanseze primul ei single. "Heeey! Sunt foarte incantata sa va anunt ca in cel mai scurt timp, voi lansa primul meu single!Aceasta piesa ma reprezinta foarte mult si abia astept sa o ascultati si voi. Am visat de mult timp la acest…

- Surprizele se țin lanț in cel de-al optulea episod al indragitului serial ”Baieți de oraș”, difuzat la Antena 1. Maria Ilioiu, cunoscuta de telespectatori drept una dintre seducatoarele ispite de la ”Insula Iubirii”, va aparea intr-un scheci alaturi de alte tinere dornice sa obțina un job intr-un club.

- Surprizele se țin lanț in cel de-al optulea episod al indragitului serial ”Baieți de oraș”, difuzat miercuri, de la 21.15, la Antena 1. Maria Ilioiu, cunoscuta de telespectatori drept una dintre seducatoarele ispite de la ”Insula Iubirii”, va aparea intr-un scheci alaturi de alte tinere dornice sa obțina…

- Surprizele se tin lant in cel de-al optulea episod al indragitului serial ”Baieti de oras”, difuzat miercuri, de la 21.15, la Antena 1. Maria Ilioiu, cunoscuta de telespectatori drept una dintre seducatoarele ispite de la ”Insula Iubirii”, va aparea intr-un scheci alaturi de alte tinere dornice sa obtina…

- 1. Dai un SMS prietenelor pentru a te asigura ca mesajele sunt livrate, scrie woman2woman.ro. Incerci sa te minti singura si te gandesti ca poate iubitul nu a primit mesajele tale si asa se poate explica tacerea lui. Dar, daca prietenele iti raspund rapid la mesaje, explicatia nu poate fi…