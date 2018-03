Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- O otrava din era sovietica (anii '70) numita Novichok a fost folosita pentru o încercare de asasinare a unui fost spion rus pe nume Sergei Skripal, de 66 de ani, si a fiicei sale, Yulia, în vârsta de 33 de ani, conform declaratiilor lui Theresa

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Ambasatorul Rusiei la Londra, Alexander Yakovenko, a primit o nota diplomatica prin care este informat ca Sergei Skripal si fiica lui, Yulia, sunt in stare critica, potrivit agentiei de stiri RIA care il citeaza pe diplomat, scrie Reuters.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Marea Britanie a fost asigurata de susținerea aliaților sai, inclusiv a Statelor Unite, in conflictul diplomatic cu Rusia. In cadrul intrunirii Consiliului de Securitate al ONU, națiunilor aliate ale Londrei au anunțat ca sunt de partea britanicilor in acțiunile lor de a condamna Rusia pentru tentativa…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- "Daca guvernul crede ca este posibil faptul ca Rusia a pierdut in mod neglijent un agent neurotoxic de nivel militar, ce masuri sunt luate alaturi de aliatii nostri prin intermediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice? Cum a raspuns guvernul britanic la cererea guvernului Rusiei privind…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Tentativa de omor a fostului spion rus Sergei Skripal a generat tensiuni imense la nivel inalt intre Regatul Unit al Marii Britanii și Rusia, cu doar trei luni inaintea Campionatului Mondial gazduit de țara lui Vladimir Putin. Azi, premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca niciun minstru sau…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Rusia are termen pana la noapte sa gaseasca o explicație pentru faptul ca un gaz neurotoxic produs de ruși a fost folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Premierul Theresa May a declarat, luni, ca este “foarte probabil” ca…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie BBC. Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica,…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- In orice caz, asa crede cotidianul The Guardian. Intr-un articol referitor la otravirea unui fost agent rus, acuzat la el acasa de spionaj in favoarea Marii Britanii, gasit fara cunostinta pe o banca dintr-un parc...

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

