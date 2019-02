Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, are reacții destul de anormale. Președintele Camerei Deputaților, iritat de faptul ca un jurnalist ii solicita un interviu, l-a invitat ”la baie”. O scena aproape identica s-a intamplat și in anul 2018.

- Deputatul PNL, Raluca Turcan, a anunțat, in plenul Parlamentului, ca partidul din care face parte nu va vota bugetul pe anul 2019. De asemenea, Turcan a lansat un atac dur asupra Vioricai Dancila, despre care a spus ca a picat toate examenele importante.

- Fostul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu, este primul lider PSD care a comentat situația in care se afla Laura Codruța Koveși. In urma apariției știrii potrivit careia fosta șefa a DNA a fost pusa sub urmarire penala, Olguța Vasilescu a reamintit retorica adoptata pana nu demult impotriva unor politicieni…

- Audientele de vineri seara, in timpul emisiunii "Romanii au talent" arata ca Pro TV a avut cifre de aproape opt ori peste Antena 1 și Kanal D, pe publicul comercial, al celor cu varste intre 18 și 49 de ani.

- Previziune pentru Klaus Iohannis ”Klaus Iohannis are cifra destinului 7. Are ca destinație o forma superioara de ințelepciune, deci trebuie sa fie ințelept intr-un anumit domeniu, nu știu care, nici nu-i treaba mea. Anul 2019 va fi un an foarte bun pentru dansul, mai ales din punct de vedere…

- Haj Sabin Nicolae, in varsta de 32 de ani, din Alba Iulia a reusit performanta sa vanda ilegal o cantitate de 14,5 tone de tutun prin intermediul a 8.540 de colete transmise prin intermediul firmelor de curierat si a Postei Romane, catre 2.576 persoane din toate judetele tarii. Activitatea barbatului…