Toti pentru justitie! Toti pentru Codruta si Monica!

Ne-ati zapacit, ne-ati zapacit cu italianul care a facut operatii estetice in Romania si n-avea patalama! Si ce-i asa grav? Vlad Voiculescu are studii de contabil si a fost ministru al Sanatatii. Of, bine ca au injghebat Ciolos (seful ministrului Vladut) si USR alianta, ca aveam insomnii, nu stiam… [citeste mai departe]