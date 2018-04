Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor la fotbal, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, marti seara, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), chiar pe terenul acesteia, in prima mansa a sferturilor de finala. Madrilenii…

- Real Madrid a inceput furtunos meciul din turul sferturilor de finala din Liga cu Juventus, iar Cristiano Ronaldo a deschis scorul inca din minutul 3. Echipa torineza e una dintre victimele preferate ale portughezului, care a marcat in absolut fiecare confruntare cu "Batrana Doamna". Cel mai recent…

- In ajunul primului meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor dintre Juventus și Real Madrid, sculptorul Emanuel Santos a realizat o versiune imbunatațita a bustului portughezului Cristiano Ronaldo, creat pentru Aeroportul Internațional din insula Madeira.

- Golgheterul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in meciul de campionat de sambata cu Las Palmas, pentru ca portughezul sa fie in plenitudinea fortelor sale la prima mansa cu Juventus Torino din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, relateaza presa spaniola. Ronaldo a avut…

- Bilete vandute in timp record! Toate tichetele pentru partida Real Madrid - Juventus Torino din mansa secunda a sferturile de finala ale Ligii Campionilor s-au epuizat in doar 8 minute. Stadionul Santiago Bernabeu are o capacitate de 80 mii de locuri.

- Portughezul Luiz Felipe Scolari, antrenor la Guangzhou Evergrande, a dezvaluit ce discuție a avut cu Cristiano Ronaldo. Antrenorul a spus ca vedeta lui Real Madrid l-a intrebat despre China și fotbalul chinez, iar presa din Spania scrie ca Ronaldo ar putea sa iși incheie cariera in Asia. "M-a intrebat…

- Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a anuntat organele fiscale din Spania ca va plati toate sumele datorate, cu conditia ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune fiscala, relateaza ziarul „AS”. Cu ajutorul unor firme fantoma si al conturilor off-shore, Cristiano…

- Stalpul apararii campioanei Italiei, Juventus Torino, Giorgio Chiellini, are șanse sa rateze prima partida cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor. Fundașul de 33 de ani s-a accidentat in timpul partidei cu SPAL din Serie A.

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.

- Sferturile de finala ale Ligii Campionilor vor oferi amatorilor de fotbal meciuri de zile mari. Capul de afiș al aceastei faze a competitiei pare a fi confruntarea dintre Juventus Torino și Real Madrid, reeditarea finalei ediției de anul trecut.

- Juventus Torino va evolua impotriva echipei Real Madrid, detinatoarea trofeului, iar echipele engleze Liverpool si Manchester City se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut lco la Nyon.Juve - Real este reeditarea…

- Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate in Liga Campionilor, dupa rivalul sau de la Real Madrid, portughezul Cristiano…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- Manchester United, cel mai bogat club de fotbal din lume, eliminat din optimile Ligii Campionilor. ”Diavolii roșii” au parasit surprinzator competiția dupa ce au pierdut, scor de 2-1, marti seara, pe ”Old Trafford”, meciul cu FC Sevilla din mansa secunda a optimilor de finala. In tur, 0-0. Gruparea…

- Partida retur dintre PSG si Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor, incheiata cu victoria spaniolilor, scor 2-1, a fost presarata cu mai multe momente tensionante, iar unul dintre acestea i-a avut in prim plan pe Dani Alves si Cristiano Ronaldo. ...

- Mijlocasul Liverpool Emre Can le-a spus jurnalistilor englezi ca nu a analizat niciuna dintre propunerile de transfer venite pe adresa lui pentru ca vrea sa se concetreze pe ce are de facut la echipa de club in cele 9 etape ramase de disputat in Premier League. Mai mult, internationalul…

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a scris o noua pagina de istorie în Liga Campionilor. Golul marcat de Ronaldo aseara pentru Real Madrid, în meciul cu PSG, din Liga Campionilor, echivaleaza cu noi recorduri setate de starul portughez.

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- Scandal in Franta, inaintea meciului Paris Saint-Germain – Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii fracezi au generat haosul, noaptea trecuta, in fata hotelului in care Crstiano Ronaldo si sunt cazati.

- Neymar (26 de ani) a semnat cu producatorul de echipament sportiv Nike in 2011, cand inca era jucatorul lui FC Santos. Potrivit ințelegerii valabile pana in 2022 (cu posibilitate de prelungire pana in 2024), sumele și clauzele din contract pot fi actualizate din cand in cand. Neymar a fost de acord…

- Real Madrid nu a avut emoții pe Santiago Bernabeu in partida cu Getafe. "Galacticii" s-au impus cu scorul de 3-1 și au un moral bun inaintea partidei returi din optimile de finala ale Ligii Campionilor cu PSG.

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Fara starul Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane,…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- Maine, de la ora 21.00 (ora Romaniei, direct pe Digi Sport 4), Volei Alba Blaj, deja calificata in playoffs 6 al Ligii Campionilor, o performanța istorica pentru echipa din “Mica Roma”, susține ultimul joc in cadrul Grupei A, in deplasare cu Volero Zurich. Pentru reprezentanta Romaniei partida nu mai…

- Neymar (26 de ani), atacantul lui PSG, a suferit o accidentare in timpul derby-ului cu Marseille (3-0), disputat duminica, parasind terenul pe targa. Accidentarea a survenit in minutul 77 al partidei și nu a fost provocata de un adversar. Neymar a calcat prost, pur și simplu, sucindu-și glezna dreapta.…

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record in meciul Real Madrid - PSG. Lusitanul, castigator a cinci Baloane de Aur, a marcat golul cu numarul 100 pentru formatia de pe Santiago Bernabeu in Liga Campionilor, devenind primul jucator din istoria competitiei care reuseste acest lucru.

- Dupa "dubla" cu PSG, scor final 3-1, Cristiano Ronaldo a intrat in istoria Ligii Campionilor: este primul jucator care reușește peste 100 de goluri cu același club! Starul portughez are 101 goluri pentru Real Madrid in cea mai importanta competiție europeana, in 95 de meciuri. 14 au fost din penalty.…

- Real Madrid a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a invins pe Santiago Bernabeu formația franceza PSG cu scorul de 3-1. Partida retur se va juca pe 6 martie la Paris.

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european continua. Diseara incep optimile Ligii Campionilor și 16 echipe vor sa joace pentru trofeu pe 26 mai, la Kiev. Conform cotelor de pe Betano.com, Manchester City e marea favorita, urmata de PSG, Bayern, Barcelona și Real Madrid. Marcatorul de Aur la…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a opinat ca dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor la fotbal poate marca un sezon intreg si s-a aratat increzator ca experienta madrilenilor va prevala, dupa ultimele doua trofee consecutive, relateaza EFE. ''Meciurile dintre Real Madrid…

- Levante și Real Madrid au terminat la egaltiate, 2-2, in etapa a 22-a din Spania. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real, a fost laconic cand a explicat de ce l-a inlocuit pe Cristiano in minutul 82. "Era prevazuta aceasta schimbare. Nimic mai mult. Trebuia s-o fac și am facut-o". Extrem de greu acest…

- Real Madrid incearca sa-l linișteasca pe Cristiano Ronaldo inaintea "optimilor" Ligii Campionilor, cu PSG. Florentino Perez spera ca albii sa treaca de francezi. Altfel, sezonul e terminat. "Vreau sa raman la Real. Vreau sa-mi inchei cariera aici", a declarat Cristiano Ronaldo dupa ce a cucerit al 5-lea…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Cristiano Ronaldo (32 ani) a pus capat tuturor speculațiilor in privința plecarii de la Real. Dupa caștigarea titlului de cel mai bun fotbalist al anului, oferit de o publicație din China, starul portughez a spus ca vrea sa ramana la Real Madrid. "Vreau sa raman aici (la Real Madrid – n. red.). Locuiesc…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a fost eliminata rușinos din sferturile Cupei Spaniei. "Galacticii" au cedat pe Santiago Bernabeu cu scorul de 1-2 in partida cu Leganes și au parasit competiția.

- Real Madrid a pierdut manșa retur a sferturilor de finala ale Cupei Regelui de pe teren propriu cu Leganes, scor 1-2, dupa ce in tur au caștigat cu 1-0. Pentru deținatoarea Ligii Campionilor n-a jucat Cristiano Ronaldo, accidentat, și acest lucru s-a vazut. Leganes a deschis scorul dupa o jumatate de…

- Situația de la Real Madrid este tot mai tensionata, dupa ce Florentino Perez, președintele clubului, refuza sa-i ofere lui Cristiano Ronaldo un nou contract, anunțandu-l pe impresarul Jorge Mendes ca așteapta ofertele pentru atacantul portughez. Legendarul Manolo Sanchis, dublu caștigator al Ligii Campionilor…

- Real Madrid nu trebuie sa dea curs pretentiilor lui Cristiano Ronaldo pentru un nou contract, chiar daca golgheterul all time al madrilenilor ameninta cu plecarea, a declarat un fost fotbalist emblematic, Manolo Sanchis, care are in palmares 8 titluri in Spania si 2 trofee in Liga Campionilor, relateaza…

- In iulie 2017, James Rodriguez, 26 de ani, a divorțat de voleibalista Daniela Ospina, sora portarului de la Arsenal. La inceput de 2018, starul columbian al lui Bayern are oficial o noua iubita. S-a indragostit de manechinul Helga Lovekaty, 25 de ani, o rusoaica fierbinte din Sankt Petersburg cu care…