Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda a formulat somații firmelor de transport pentru a renova stațiile de autobuz, iar in stația de la Materna și in cea de la Spital au inceput deja lucrarile. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astra II și-a aflat programul din Liga a III-a, la sediul Federației Romane de Fotbal avand loc tragerea la sorți a țintarului Ligii 3, sezonul 2018-2019, elevii lui Adrian Senin urmand sa debuteze la sfarsitula cestei saptamani, sambata, 26 august, de la orele 18,00, pe stadionul din cartierul “9 Mai”…

- Sute de gospodarii din cele patru sate ale comunei Poiana Campina din județul Prahova au fost inundate, in timpul nopții de luni spre marți, in urma unei viituri. Apa a intrat in 15 locuințe și mai multe drumuri au fost afectate, potrivit Mediafax. “A plouat puternic in patru reprize. A fost…

- Fenomenele meteorologice periculoase vor fi anuntate, in timp real, pe panourile electronice din statiile de transport in comun. Mesajele vor rula pe toata durata de valabilitate a atentionarilor, astfel incat trecatorii sa isi poata lua masuri de protectie.

- Locuitorii comunei Meteș vor beneficia de servicii de ridicare a gunoiului menajer de la o alta firma, incepand din luna august 2018! Primarul comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța, a semnat recent contractul cu noua firma. Luna august, va aduce schimbari in privința serviciului de salubritate de pe raza…

- Reprezentantii municipalitatii ploiestene si ai institutiilor de cultura prahovene au marcat, ieri, trecerea a 135 de ani de la nașterea profesorului-arhitect Toma T. Socolescu, printr-o manifestare care a avut loc la bustul acestuia, amplasat in fața intrarii principale a Halelor Centrale. Cetațean…

- Locuitorii satului Lazo din raionul Drochia mai bine de doua saptamani au fost blocați in propria localitate. Din motiv ca nu circula nici o ruta pana la Balți și Drochia, satenii au fost nevoiți sa achite a cate 400 de lei dus-intors, pentru mașini de ocazie. Ruta existenta Moara de Piatra-Balți de…

- Nicoleta Dumitrescu Continuand procesul de modernizare a tuturor satelor componente ale comunei, conducerea administratiei locale din Paulesti a anuntat noi investitii care au rolul de a asigura conditii mai bune de viata locuitorilor. Situata in partea de sud-vest a județului Prahova, la 6 km de municipiul…