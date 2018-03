Stiri pe aceeasi tema

- Am asistat, așa cum a facut o Romanie intreaga, la galceva cu nuanțe tragicomice pe marginea problemelor legate de justiție. E clar ca sunt doua tabere: una care ține de interesele strainatații și alta care nici ea nu prea știe de cine (se) ține. Pana acum, e clar ca, dupa o „lupta“ dusa mai bine de…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- „ENERGOCOM" a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca" din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019.

- OPTEX, lider mondial în dezvoltarea de solutii de detectie, va lansa pe piata locala o noua serie de senzori de monitorizare a traficului auto. Noile dispozitive vor fi prezentate oficial cu ocazia Intertraffic, cel mai mare eveniment dedicat solutiilor de trafic din lume. Intertraffic va…

- Premierul britanic Theresa May i-a dat timp președintelui Rusiei Vladimir Putin pana la miezul nopții pentru a da explicații privind otravirea fostului spion rus Sergey Skripal cu o neurotoxina extrem de periculoasa. May a amenințat Rusia cu represalii pentru „incercarea nerușinata de a asasina civili…

- Duminica, 18 martie 2018, in amfiteatrul C.N. “Mihai Eminescu”, in premiera absoluta la Buzau, va concerta violonistul Alexandru Tomescu. Muzicianul si-a exprimat dorinta de a sustine un concert in fata unui public tanar, iubitor de arta autentica. Alexandru Tomescu este un artist consacrat, nonconformist,…

- ArcelorMittal Galați anunța repornirea Mașinii de Turnare nr. 4 din cadrul Oțelariei, dupa realizarea unui amplu pachet de investiții, modernizari și reparații in valoare totala de circa 10 milioane de euro. “Acest proiect este parte a eforturilor noastre pe termen scurt și mediu de a moderniza Oțelaria…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara Leonardo Badea a dat asigurari soferilor romani ca tariful pentru polita auto obligatorie (RCA) nu va creste dupa implementarea noilor tarife de referinta. "Tarifele calculate de Deloitte sunt niste referinte, nu inseamna ca asiguratorii…

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,27%, ajungand la valoarea de 24.960,42 puncte, in scadere cu 68,78 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Evoluții bancare și bursiere, 1 martie 2018 Indicele…

- Noile legi fiscale au starnit de la bun inceput numeroase controverse. Una dintre ele prevede faptul ca toate persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele consemnate in cartea de munca, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, adica 22.800 lei (12…

- Orasul polonez Wroclaw a fost declarat cea mai buna destinatie turistica a anului 2018 in cadrul competitiei „Cea mai buna destinatie din Europa" care promoveaza cultura si turismul. Wroclaw a invins orase precum Atena, Amsterdam sau Paris in competitia care s-a desfasurat online, obtinand voturi din…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Galaxy S9 si S9+. Dupa luni de zvonuri, care au dezvaluit aproape toate detaliile despre cele doua noi smartphone-uri high-end, Samsung a lansat astazi oficial, la debutul MWC 2018, modelele Galaxy S9 si Galaxy S9+.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Productia globala de vin nu poate satisface cererea in crestere, ducand la lipsuri si marje mai mari pentru producatori, sustine fondatorul si CEO-ul Purcari, Victor Bostan, de profesie oenolog. "Astazi incepe un nou capitol pentru Grupul Purcari, continuand drumul catre a deveni liderul necontestat…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Un marocan in varsta de 36 de ani, suspectat ”ca a oferit un ajutor logistic” autorului atacului jihadist dejucat intr-un tren Thalys, in 2015, a fost arestat miercuri intr-o autogara, la Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru AFP. Barbatul, rezident in Spania, a fost retinut in cadrul…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a decis sa majoreze pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, stabilind o noua formula de calcul. Noul pret de referinta va reprezenta,...

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu succes oferta de listare la bursa de la Bucuresti in pofida turbulentelor de pe pietele de capital din toata lumea. Ultima saptamana a adus corectii importante de la New York la Frankfurt sau Paris. Bursa de la Bucuresti a postat o scadere de circa…

- Pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, cel in functie de care se calculeaza redeventele pe care companiile trebuie sa le plateasca statului roman, va fi cel stabilit de bursa CEGH Viena. Ordinul emis vineri de ANRM va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.

- Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro). 0 0 0 0 0 0

- Bursele europene inregistrau, vineri dimineata, o scadere moderata, dupa ce indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie. Asta a sporit temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente,…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Bursa de la New York scade din nou joi pentru a patra zi din cinci, indicele S&P 500 fiind cu 1,9% sub nivelul anterior, in vreme ce indicele care masoara volatilitatea este de doua ori mai mare decat saptamana trecuta, semn al tensiunilor, potrivit Bloomberg . Anxietatea vine ca urmare a posibilitații…

- Miliardarul George Soros a platit 400.000 de lire sterline unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana. Soros este una dintre personalitatile marcante din lume care au legaturi cu miscarea "Best for Britain". Organizatia…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Sony a anunțat ca va lansa o noua pereche de caști, Gold Wireless Headset, pentru PlayStation 4 și PlayStation VR in Europa și Statele Unite. Noile caști au un design regandit, sunt mai performante și comfortabile, extind Wireless Headset 2.0 și au suport pentru 7.1 virtual surround sound…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Wizz Air, mai multe zboruri spre Londra Luton din București. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat vineri, 2 februarie, introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creste cu inca cinci frecvente pe saptamana (de la 21 la 26) zborurile spre…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Odata cu noile reguli din scoli, auxiliarele s-au intors pe bancile elevilor. Si cantaresc mai mult ca niciodata. In fiecare dimineata, copiii trebuie sa care in spate chiar si cate opt kilograme. Nu au dulapuri in clase, deci nu-si pot lasa la scoala cartile, caietele sau echipamentele sportive.

- Gigantul francez Carrefour a anunțat un plan de relansare care presupune pe de o parte concedierea a mii de oameni, iar pe de o alta majorarea investitiilor in comertul electronic. Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare care prevede…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in China,…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Ministerul Transporturilor schimba tarifele de drum national (rovinieta), in conformitate cu cerintele europene in materie, majorand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro si recalculand valorile pentru celelalte perioade de valabilitate, in vederea alinierii legislatiei…

- Trans Bus va avea in curand doua linii noi de autobuz. Prima, traseul autobuzului 11, va porni de la gara CFR, prin centru, Bd. Unirii, pod Maracineni, Autorolla, V. Pasii, Stancesti, Scurtesti si retur. De asemenea, va fi creata o linie speciala, care ii va transporta pe muncitori inspre si dinspre…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999.

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din 'prajitura dobanzilor', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). "Investitorii isi doresc mai mult risc acum. Sigur,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Un pom de Craciun instalat în centrul Belgradului, pentru care s-au cheltuit 83.000 de euro, a suscitat furia si ironiile locuitorilor capitalei, obligându-l pe primar sa recurga la anularea contractului, relateaza AFP. Bradul artificial, înalt de 18 metri si decorat cu 200 de globuri…

- Comercializarea puilor de câine în absenta mamei lor va fi interzisa în Marea Britanie în încercarea de a pune capat comertului ''îngrijorator'' cu animale provenind din fermele de catelusi, informeaza vineri The Telegraph citând un anunt al…

- Dupa ce Marea Britanie s-a afirmat in ceea ce priveste ''diplomatia felina'', multe dintre cladirile sale guvernamentale avand una sau mai multe pisici ce detin importanta functie de prinzatori-sefi de soareci, autoritatile franceze au anuntat la randul lor ca Guvernul de la Paris…