- Florin Salam a decis sa-i mai dea o sansa Roxanei Dobre si s-au impacat chiar de Anul Nou! Surse apropiate de cuplu sustin ca manelistul a sunat-o chiar de Revelion si a sensibilizat-o cu vorbe dulci.

- Noi informații se vehiculeaza, dupa ce Roxana Dobre si Florin Salam s-ar fi desparțit. Dupa ce s-a scris ca tanara ar fi fugit cu fostul ei iubit, luand o suma considerabila de bani din conturile artistului, familia acestuia insista ca cele doua fetite ale cuplului sa nu ramana la el.

- Betty Salam a oferit un interviu pentru Antena Stars, in care a vorbit despre ce va face de Revelion, dar si cu cine il va petrece. Surprinzator, fiica lui Florin Salam nu l-a mentionat nici pe acesta in interviu, dar nici pe Roxana Dobre, lucru ce ar putea confirma ca i-ar fi "sters" pe cei doi din…

- Florin Salam nu stie ce vrea de la viata, dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, scrie spynews.ro. Marturie stau ultimele decizii pe care acesta le-a luat. Citeste si Florin Salam, gata sa stearga cu buretele faptul ca Roxana Dobre l-ar fi inselat. Manelistul a facut primul pas spre marea…

- Problemele dintre Florin Salam si „sotia” sa au izbucnit in urma plecarii Roxanei de acasa, cu tot cu bani. S-a speculat faptul ca aceasta ar fi fugit cu celebrul Florin a lu’ Vancica. "Fratele” manelistului a relatat ca problemele s-ar fi terminat intre cei doi, luand o decizie importanta fata de relatia…

- Cea mai recenta despartire din showbizul romanesc este cea cuplului Florin Salam - Roxana Dobre. Roxana Dobre va ramane cu cele doua fetite minunate si o masina de lux, in urma despartirii de Florin Salam. Manelistul i-a facut cadou masina si nu are de gand sa i-o ia inapoi. Bruneta va trebui insa…

- Altfel, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an pe 22 decembrie. La petrecerea organizata pentru micuta a participat si nasul acesteia, care a transmis un mesaj emotionant. Roxana Dobre, prima reactie dupa despartirea de Florin Salam. Cu cine a fost surprinsa in…

- Pe 22 decembrie, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an, iar micuta a fost sarbatorita cum se cuvine. La petrecere a participat inclusiv nasul copilei, care a transmis si un mesaj emotionant. A

- Intreaga lume a showbiz-ului romanesc a fost cutremureata de vestea ca Florin Salam si Roxana Dobre nu mai formeaza un cuplu. Acum, dupa despartire, amanunte picate din viata celor doi au iesit la iveala.

- S-a facut partajul in divortul care a uimit pe toata lumea. Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa se separe definitiv dupa ce bruneta a plecat de acasa timp de mai multe zile. Cei doi au facut partajul, dupa ce au ajuns la concluzia ca impacarea este imposibila. Manelistul este hotarat sa nu-i…

- Dupa ce s-a inteles cu Florin Salam ca fiicele lor: Jacqueline Maria si pe Rania sa ramana in grija ei, bruneta a inceput sa petreaca prin cluburi. Mai mult, ea a facut public un mesaj despre care multi au spus ca ar fi pentru tatal fetitelor sale. Cu ceea ce a scris, Roxana Dobre a atras multe critici.

- La scurt timp dupa ce Florin Salam a declarat ca nu are niciun gand de impacare, Roxana Dobre s-a afisat alaturi de o tanara, intr-un club. Aspectul la care nu a fost atenta Roxana Dobre tine tocmai de gramatica limbii romane.

- Roxana Dobre si-a redeschis contul de Facebook, pe care l-a avut inchis de cand s-a aflat acest scandal conjugal. Bruneta a postat o fotografie in care este cu zambetul pe buze, dar nu langa Florin Salam, ci alaturi de o prietena, intr-un club, semn ca viata ii surade si se distreaza in ciuda…

- Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa puna capat relatiei lor, dupa ce bruneta a fugit de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist cu un fost iubit. Florin Salam, prima reactie dupa DESPARTIREA de Roxana Dobre. Motivul REAL al RUPTURII Manelistul este hotarat sa nu-i dea…

- Nu mai e loc de impacare! Cel putin asta spune Florin Salam, care pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situatia lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declaratiile facute de celebrul artist, el este decis, in pofida suferintei pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relatia…

- Florin Salam a anuntat ca despartirea de Roxana Dobre este definitiva. "Nu ne mai impacam. Nu prea vreau sa vorbesc despre asta, nu e un moment bun. Poate alta data, cand va fi momentul, dar acum nu este", a spus Florin Salam pentru Libertatea. Roxana Dobre rupe tacerea. Ce s-a intamplat…

- "Nu iese fum fara foc", spune o vorba din batrani, care se potriveste perfect cu scandalul izbucnit in urma plecarii de acasa a Roxanei Dobre. Mai mult, in timp ce bruneta sustine sus si tare ca ar fi doar o cearta si separare temporare, Florin Salam nici nu vrea sa mai auda de ea.

- S-au facut noi dezvaluiri in cazul despartirii anului din lumea showbiz-ului. Ei bine, se pare ca Florin Salam ar fi fost fortat in urma unui santaj sa dea o mica avere unui interlop de temut ca sa isi pastreze femeia alaturi. Este vorba despre Roxana Dobre.

- Desparțirea lui Florin Salam de Roxana Dobre scoate la suprafața un episod incredibil din viața celebrului manelist. Acesta ar fi fost obligat, prin șantaj, sa plateasca o suma fabuloasa unui interlop extrem de periculos, pentru a-și putea pastra soția.

- Roxana Dobre a revenit acasa, duminica, dupa mai multe zile petrecute departe de Florin Salam si fiicele lor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca reintoarcerea brunetei in domiciliul conjugal a fost una cu scandal, tanara declarandu-le razboi direct fiicei manelistului si ginerelui acestuia.…

- Roxana Dobre, care a afirmat ca iși dorește al treilea copil cu Florin Salam, a hotarat sa faca lumina in ceea ce privește ce se intampla intre ea și partenerul ei de viața, Florin Salam. „Oare peste o saptamana cu cine mai fug? Din rautate sunt facute. Nu vreau sa-i mai dam numele (n.r. Vancica,…

- Roxana Dobre a facut marturisiri si a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa aceasta disputa si neaga faptul ca ar fi fugit la Praga, cu suma de 500.000 de euro.

- Scandalul dintre Florin Salam și Roxana Dobre pare sa fie abia la inceput. Doar ca, spun surse extrem de bine informate, acum incepe, cu adevarat, lupta dintre cei doi, mai ales ca impacarea lor pare sa devina una... imposibila.

- Roxana Dobre sustine ca nu are probleme in casnicie, dar fostul impresar al lui Florin Salam spune ca aceasta a plecat din tara si se ascunde in Praga. "Eu langa Florin Salam am stat foarte multi ani si am fost alaturi de el si la necaz. Roxana este foarte frumoasa si a avut o aventura cu…

- Roxana Dobre si Florin Salam au avut o intalnire de gradul zero, insa gesturile lor au tradat, de fapt, cat de mare de tensiunea dintre ei. Potrivit celor mai recente declaratii facute de persoane care au dorit sa isi pastreze anonimatul discutia pe care cei doi au purtat-o la un restaurant nu a…

- Florin Salam si Roxana Dobre neaga cu vehementa despartirea, insa oamenii de incredere ai manelistului "strang randurile" si confirma ruptura dintre cei doi, scrie cancan.ro. Romeo, "fratele" lui Florin Salam, a vorbit despre plecarea Roxanei Dobre de acasa, dezvaluind motivele care au facut-o pe…

- Rau i-a mai fost lui Florin Salam zilele acestea, dupa ce sotia a disparut de acasa! Artistul, spun apropiatii, venea la repetitii cu cearcane si cu o mina trista. Dar acum s-ar parea ca soarele a iesit pe strada lui.

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Puiu Gheorghiu a decis sa spuna adevarul despre tot ceea ce se intampla intre Florin Salam și Roxana Dobre. Omul de incredere al manelistului susține ca nu crede ca bruneta este insarcinata, dar daca ar fi are un singur sfat pentru Florin Salam.

- La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Roxana Dobre a plecat de-acasa, Puiu Gheorghiu, apropiatul lui Florin Salam a confirmat acest lucru și a și detaliat ce s-a intamplat. In tot acest timp, bruneta a luat o decizie radicala.

- Puiu Gheorghiu, un om foarte apropiat lui Florin Salam, spune adevarul despre plecarea roxanei Dobre de acasa. Invitat in cadrul emisiunii "Rai da buni", acesta a dezvaluit ca manelistul știa ce se va intampla.

- Dupa ce s-a tot speculat ca Roxana Dobre ar fi fugit de acasa cu Vancica, vechiul sau iubit, acesta face lumina. Barbatul cu care sotia manelistului a avut o relatie, in trecut, a postat un mesaj neasteptat.

- Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica, a reactionat dupa ce au aparut in presa informatii potrivit carora fosta lui iubita ar fi fugit din casa in care traia cu Florin Salam. Barbatul cu care Roxana Dobre a avut o relatie inainte sa-l cunoasca pe manelist a facut public…

- Catalin, logodnicul lui Betty Salam si barbatul care urmeaza sa devina ginerele lui Florin Salam, a vorbit despre episodul fugii de acasa a Roxanei Dobre. In urma cu doua zile, fata ar fi fugit din casa lui Florin Salam, dar nu singura, ci alaturi de celebrul Vancica, fostul ei iubit, care acum e insurat.

- Vestea ca Roxana Dobre a fugit de acasa pentru a se refugia in brațele lui Florin a lui Vancica a fost precum o "bomba' pentru manelistul Florin Salam. Impresarul cantaretului, Puiu Gheorghe, a dezvaluit cum o trata manelistul pe femeia sa.

- Roxana Dobre a plecat de langa Florin Salam. Aceasta a decis ca este cazul sa isi ia lumea in cap si sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in bratele lui Florin al lui Vancica.

- Gest socant al Roxanei Dobre! Iubita lui Florin Salam a fugit cu Vancica, fostul iubit, care e insurat. Nu cu mana goala! E acuzata si ca a furat jumatate de milion de euro din banii lui Salam.

- Maria, sora celebrului manelist, a aflat din presa despre posibilul amantlac dintre Roxana Dobre si Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica. In timp ce era la volanul masinii sale, ea a fost nevoita sa traga pe dreapta ca sa isi revina din socul tristei vesti. Mai mult,…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- Catalin, logodnicul lui Betty Salam și barbatul care urmeaza sa devina ginerele lui Florin Salam, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre episodul fugii de acasa a Roxanei Dobre.

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny.

- De obicei, prima pasiune nu se uita. Și așa, pare-se, se intampla și in cazul Roxanei Dobre. Mai exact, cea care, pana acum, susținea ca este ”soția” lui Florin Salam, a decis ca este cazul sa iși ia lumea in cap și sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Roxana Dobre si Florin Salam s-au fi despartit, bruneta a facut o dezvaluire bomba. Chiar daca a informat zvonurile cu privire la despartire, iubita manelistului a scris un mesaj cu care i-a bucurat pe toti fanii lui.

- Florin Salam si-a gasit linistea in bratele Roxanei Dobre si se bucura impreuna de cele doua fetite pe care le au impreuna. Din cate se pare, faptul ca manelistul se declara foarte fericit, langa Roxana si copiii sai, nu multumeste pe toata lumea. Mai multe persoane au raspandit zvonul ca Salam ar fi…

- Roxana Dobre, partenera lui Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu a infirmat, dar a tinut sa precizeze ca i-ar placea sa locuiasca acolo pentru…

- Emilia Dorobantu, sotia presupusului amant al Mariei Constantin, e mai fericita ca niciodata. Interpreta de muzica populara sustine ca ea si partenerul ei au reusit sa-si depaseasca problemele din cuplu, mai ales ca acesta e foarte atent si i-a indeplinit cea mai fierbinte dorinta.

- O imagine de colecție il infațișeaza pe Florin Salam așa cum arata acesta la inceputurile sale in lumea muzicala. Florin Salam este astazi unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele. Puțini dintre admiratorii sai știu cum arata acesta pe vremea cand incerca sa devina celebru. “I-am cunoscut pe…

- In curand, Florin Salam va urca din nou pe scenele din Romania. Inainte de a semna primele contracte, manelistul a mers la biserica, unde s-a rugat si a sarutat mai multe icoane. Iubita lui, Roxana Dobre, i-a facut o poza si a facut totul public. Multi dintre fani au fost uimiti de ipostaza in care…