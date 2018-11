Stiri pe aceeasi tema

- Produsele Dolce & Gabbana au fost eliminate, vineri, din mari magazine online din China, dupa ce compania de moda italiana a fost acuzata de rasism, potrivit bbc.com, informeaza Mediafax.Controversele au aparut saptamana aceasta, dupa ce compania italiana a publicat cateva clipuri video…

- Mai multe celebritati chineze au difuzat declaratii publice anuntand incheierea colaborarii lor cu casa de moda italiana Dolce & Gabbana, dupa scandalul publicarii unor reclame publicitare si a unor comentarii considerate rasiste in China, care au determinat anularea saptamana aceasta a unei prezentari…

- Produsele Dolce & Gabbana au fost retrase de pe site-urile de comerț online din China, pe masura ce reacția impotriva unei campanii de anunțuri controversate crește. Compania D&G a postat videoclipuri saptamana aceasta, aratand un model chinez care se lupta sa manance paste și pizza cu bețișoare. Campania…

- Grupul suedez este in mijlocul unei transformari cu privire la amplasarea mai multor magazine in centrul oraselor pentru a ajunge mai usor la consumatori. In acest sens, a deschis mai mult de o duzina de mici showroom-uri in orase precum Londra si Paris, pentru a satisface mai bine nevoile cumparatorilor…

- Casa italiana Dolce & Gabbana a anuntat miercuri ca a decis sa isi anuleze o prezentare de moda, programata in cursul acestei seri la Shanghai, dupa o serie de controverse aparute in China in urma publicarii unor inregistrari video si a unor comentarii considerate

- Casa italiana Dolce & Gabbana a anuntat miercuri ca a decis sa isi anuleze o prezentare de moda, programata in cursul acestei seri la Shanghai, dupa o serie de controverse aparute in China in urma publicarii unor inregistrari video si a unor comentarii considerate rasiste, informeaza AFP. …

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Presedintele gigantului chinez din domeniul comertului economic Alibaba a declarat ca oamenii ar trebui sa se pregateasca pentru o perioada de 20 de ani de disensiuni comerciale intre China si SUA. In...