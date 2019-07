Stiri pe aceeasi tema

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a adus noi precizari in plin scandal al localizarii defectuoase a Alexandrei Maceșanu, victima individului din Caracal care a violat-o și a ucis-o. Inainte de a muri, Alexandra a sunat de trei ori la 112, dar STS a furnizat doar o arie de cautare, cu tehnologia…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.

- Victor Alistar, reprezentantul societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), afirma, intr-un comunicat publicat sambata seara, ca reactia "anchilozata, incompetenta si sfidatoare, cu tente penale a politistilor si magistratilor" implicati in cazul Alexandrei Macesanu, adolescenta disparuta…

- Principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, si a Mihaelei Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul s-a aparat in fata judecatorului spunand ca nu le cunoaste pe aceste fete si ca nu stie despre ce…

- Profesorii si colegii Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani despre care se presupune ca a fost omorata de barbatul de 66 ani care a luat-o „la ocazie“ in Caracal, sunt in stare de soc. Vorbesc despre ea ca despre un copil extraordinar, iar directorul celui mai bun liceu din Olt, liceu la care a fost admisa…

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…