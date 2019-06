Dupa cum a prezentat in exclusivitate „Ziarul de Iasi" in 2016, echipa de evaluatori ARACIS care era la universitate in timpul scandalului cu locurile aranjate pentru studentii straini a decis oferirea unui nou calificativ, „incredere" in loc de „grad ridicat de incredere". Acestia erau la universitate in cadrul evaluarii periodice, pe care ARACIS o desfasoara o data la cinci ani, au intrerupt vizita in urm (...)