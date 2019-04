Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul florilor, Timfloralis, a luat naștere din nevoia de a cultiva gustul pentru frumos, fiind emblematic pentru orasul Timișoara, cunoscut drept “Orașul florilor”. Festivalul florilor imbraca, la a cincea ediție, Piața Victoriei, Piața Libertații și Piața Unirii in fericire. Formele artistice…

- Reprezentanții Primariei Timișoara pregatesc de zori o noua ediție a Timfloralis. In aceasta primavara, festivalul florilor este programat sa aiba loc in perioada 19 – 21 aprilie. Ediția din acest an va fi una extinsa, in premiera Timfloralis urmand sa se desfașoare nu doar in Piața Victoriei și in…

- Ca in fiecare an, zvonurile se intensifica tot mai mult cu doua saptamani inainte de anuntarea selectiei oficiale a Festivalului de la Cannes, iubitorii de filme dorind sa cunoasca in avans numele cineastilor - Quentin Tarantino, Ken Loach, Xavier Dolan sau fratii Dardenne numarandu-se in 2019 printre…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest au decis suspendarea activitații acestei societați care furniza mancare copiilor din școli și bolnavilor de cancer și amendarea firmei de catering din Timișoara care nu respecta condițiile de producție intr-un…

- OPC Timiș a facut un control la o firma de catering din Timișoara, care are contracte cu gradinițe din oraș, dar și cu o clinica de oncologie. Mancarea pregatita in condiții insalubre trebuia sa ajunga pe masa copiilor și a bolnavilor de cancer. Sorin Claudiu Susanu, șeful OPC Timiș, a postat pe propriul…

- Reprezentanții CJ Timiș inchiriaza spațiul A5 (Corp A), cu o suprafața de 222,09 metri patrați și de 57 mp de teren aferent frontului. Spațiul poate avea ca destinație activitați tip restaurant, bar și alte activitați de servire a bauturilor, creație și interpretare artistica, informații…

- Șoseaua care ar trebui sa lege Timișoara de Moșnița s-a blocat la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Reprezentanții primariei au cerut eliberarea acordului de mediu, dar inspectorii APM nu vor sa-l dea așa ușor. Primarul Nicolae Robu ii acuza de rea-voința, iar cei din primarie spun ca bețele…

- Incepe construcția a patru blocuri la Giroc. Jumatate dintre cele 88 de apartamente vor fi destinate tinerilor, iar cealalta jumatate angajaților MApN. Reprezentanții CJ Timiș și cei ai ANL au predat astazi terenul constructorului. Este vorba despre blocuri P+2E situate in comuna Giroc, iar jumatate…