- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Scorul a fost 6-1, singurl vot pentru revocare aparținand chiar ministrului.Jurnalistul Cristian Tudor Popescu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, califica drept „regretabil” incidentul petrecut ieri cu un tren, pe ruta Zimnicea-Alexandria, dupa ce podeaua unui vagon s-a rupt in mers, iar inauntru a intrat zapada.

- "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri. Am reusit si am prevenit reducerea…

- O delegatie a Ligii Militarilor Profesionisti s au intalnit cu ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Astfel, la masa dialogului, ministrul Fifor, avand alaturi pe Generalul Gelaledin Nezir, Consilier al ministrului apararii, a purtat un amplu dialog cu delegatia LMP, din care au facut parte cap.…

- Am spus, joi seara, „la cald”, dupa participarea la informarea de presa de la Ministerul Justiției: „Tot ce a zis Toader despre Kovesi a fost in categoria critica justificata.” Nu știu daca, din punct de vedere legal, raportul ministrului e suficient pentru o revocare, dar toate criticile au fost…

- Dupa decizia lui Tudorel Toader de a o demite pe șefa DNA, liderii PNL susțin ca ministrul Justiției s-a descalificat profesional, alegand sa fie de partea infractorilor. „Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Este trista nu pentru ca DNA se identifica cu persoana procurorului-șef,…

- Aproape 100 de de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”. Jandarmii au vrut sa instaleze garduri de protecție și s-a ajuns la mici incidente, la imbranceli…

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- "Eu cred ca domnul ministru va veni și va explica ce concluzii are in raportul domniei sale și va face o propunere președintelui. Nu cred ca va susține in Parlament, cred ca va face o conferința de presa sa spuna ce are de spus. Conform legii, ministrul propune, președintele decide", a declarat Ecaterina…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a vorbit astazi, la Bacau, despre auditul Curtii de Conturi privind modul in care au fost finantate si modernizate proiecte de infrastructura rutiera. Lucian Sova a declarat, in exclusivitate pentru RRA, ca este nevoie de maxima determinare, pentru a evita riscul…

- Update – ora 18:15 – Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale. ‘Am recuperat la fata locului trupurile a…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, a anuntat compania care a prezentat si un raport de activitate in cele 4 luni de mandat ale acestia. Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei,…

- Omul de incredere al fostului investitor de la ”Rapid” George Copos - si vorbim aici despre celebrul Dinu ”Vama” - a reusit sa-si indeplineasca visul! Personajul care a avut pe mana, o buna bucata de vreme, finantele Rapidului si-a vandut, in sfarsit, vila de lux pe care o detinea in cartierul ”Primaverii”…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman a solicitat ministrului Educației anularea deciziei Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba cu privire la suspendarea activitații Gradiniței cu program normal Galda de Sus. „Ca urmare a memoriului primit la Biroul meu parlamentar din partea Comitetului de parinți…

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- Sorina Pintea a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Dupa investire au inceput sa curga și informatiile despre Ionut Pintea, fiul acesteia, care a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri. Un apropiat al lui Ionuț a povestit ca fiul ministrului…

- Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa, iar Remus Vulpescu a fost consilier onorific pentru Strategia de dezvoltare economica integrata, ambii cu activitate neremunerata. Pe 13 noiembrie…

- Realizarea Autostrazii Iasi – Targu Mures nu trebuie pusa sub semnul intrebarii, proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transporturi, a declarat, astazi, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Sova. In ceea ce priveste memorandumul privind realizarea autostrazii Brasov…

- Banca Transilvania a introdus o aplicație pentru cumparaturi cu telefonul Banca din Cluj a lansat o aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital pentru cumparaturi cu card de debit sau de credit. Aplicația poate fi descarcata din Google…

- Noul guvern al Romanei va avea patru vicepremieri Ana Birchall, propusa vicepremier Foto: Arhiva. Noua echipa guvernamentala condusa de Viorica Dancila va avea 27 de ministri, dintre care16 sunt nume noi fata de cabinetul Tudose, si patru vicepremieri, cu unul mai…

- Viorel Ilie s-a nascut la 19 martie 1965 si a mai ocupat de doua ori postul de ministru pentru relatia cu Parlamentul in guvernul Grindeanu, dar si in guvernul Tudose. Este senator din partea ALDE si a ocupat functia de primar al municipiului Moinesti din judetul Bacau timp de opt ani, din 2008…

- Una dintre propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor este și deputatul PSD de Bacau, Lucian Sova, in prezent ministru al Comunicațiilor. El a fost și secretar general al Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Lucian…

- Scandal intre Federatia Romana de Canotaj si ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca. Conflictul a fost generat de faptul ca campioanele din cele doua barci care au castigat titlurile mondiale in septembrie 2017 au fost uitate de la premieri la sfarsitul anului trecut.

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor este un susținator al inițiativei de convocare a CEx-ului, iar vizavi de inițiativa de restructurare a lui Tudose, ministrul se poziționeaza impotriva. `„Susțin convocarea de urgența a CEx, iar cel mai bine ar trebui sa fie luni (15 ianuarie 2018 – n.n)”,…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat not de mesajele transmise de autoritile de la Budapesta în contextul convocrii ambasadorului român la Budapesta la data de 12 ianuarie a.c. i face urmtoarele precizriDeclaraiile fcute de Primministrul României atrag atenia asupra responsabilitii pe...

- Marius Dunca, ministrul sportului, a vorbit despre cooptarea lui Gica Popescu in proiectul Euro 2020, din functia de consilier de stat al premierului Tudose. Presedinte al Comitetului interministerial pentru organizarea Euro 2020, din postura de sef al MTS, Marius Dunca considera ca "venirea lui Gica…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Aflat in Bacau, seful PSD a facut o declaratie scurta, dar care unora le-a dat de gandit, indeosebi ca urmare a nuantei sesizate prin folosirea termenului “inca”. “Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a afirmat zambind Liviu Dragnea, vineri la pranz. Raspunsul sefului PSD venea la…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu „gainar de Brailita” si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan, fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane.

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Procesul de capitalizare a Postei Romane continua fara sa fie necesar un acord specific si expres din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, iar Ministerul Comunicatiilor, in calitate de actionar majoritar, nu are obligatia sa notifice Comisia Europeana privind intentia de capitalizare…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, a anuntat joi Ministerul Comunicatiilor, intr-un comunicat. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, s-a intalnit joi cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de MCSI, ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, iar insolventa trebuie decisa de Consiliul de Administratie al companiei, potrivit unui comunicat emis joi. „Fondul…

- Johan Meyer, co-manager de portofoliu in Romania Fondului Proprietatea, actionarul minoritar al Companiei Nationale Posta Romana, a propus ca alternativa la capitalizare, insolventa companiei. Propunerea FP a fost respinsa de ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, care afirma ca procesul de capitalizare…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Inainte de sfarsitul anului viitor, toate scolile din Romania, din mediul gimnazial, vor avea Internet, prin intermediul programului Internet Campus, derulat de Ministerul Invatamantului in parteneriat cu Ministerul Comunicatiilor, a declarat luni Lucian Sova, ministrul Comunicatiilor.

- Calin Popescu Tariceanu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au s-au întâlnit, miercuri, în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. La discuții au luat parte și primarii de sector din București.

- Intrebat cine a gresit, Firea sau Tudose, el a raspuns: "In momentul in care intr-o tara democratica autoritatea de stat nu mai poate sa fie exercitata, asta inseamna ca in tara asta e anarhie. In nicio tara din Europa... Poate ca primul-ministru o sa-mi dea si mie un exemplu, sunt foarte curios sa…

- Copreședintele coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu, îi loveste neasteptat pe social-democrati, în privința mitingurilor. "Nu este nevoie de niciun miting împotriva statului paralel", spune presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre intentia PSD…

- Scandalul microfonului descoperit de ministrul Carmen Dan in locuinta inchiriata pare sa se fi stins. Cazul a fost facut public chiar de Carmen Dan intr-o emiziune TV. Au urmat luarile de pozitie ale SRI, IGPR, unitatii de informatii a MAI, DGPI, si a Parchetului General. Concluzia: toti coopereaza…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…