Umăr lângă umăr cu bestia Giorgiana Radu Degradarea umana se produce alarmant și, pare-se, ireversibil. De o luna incoace suntem sub asediul emoțional al cumplitei tragedii de la Caracal. Și nu e singurul caz terifiant care a marcat societatea romaneasca in decursul ultimilor ani. Au fost și altele, dar norocul face ca uitarea este și ea parte esențiala a existenței noastre. Probabil, de n-am mai uita cate ceva, am trai chinuiți de apasari sufletești, iar relațiile interumane ar avea mult mai mult de suferit.Unele voci spun ca ne-am cramponat in exces pe nefasta intamplare, cand sunt atatea alte teme de dezbatut, cum ar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

