Umaniștii demarează proiectul ''Puterea Exemplului'' ''In Romania anului 2019, sapte familii traiesc in conditii desprinse parca din Evul Mediu. Aproape 30 de suflete se chinuie in fiecare zi, fara apa curenta si incalzire. Situatia a fost descoperita in cadrul Campaniei de Monitorizare a administrației locale si a scos la iveala condițiile atroce in care traiesc 14 adulți și 15 copii din Municipiul Buzau. Sambata, 18 mai, in cadrul conferintei de presa care a precedat sedinta liderilor judeteni ai Umanistilor si care a fost organizata la sediul central al partidului, Coordonatorul Politic National, Cristian Popescu Piedone, a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

