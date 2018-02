Stiri pe aceeasi tema

- Uma Thurman, muza regizorului Quentin Tarantino si o apropiata a lui Harvey Weinstein, s-a alaturat actritelor care il acuza pe mogulul demis de la Hollywood de agresiune, aceasta oferind detalii legate de...

- Caz șocant in Peru, unde o fetița de doar noua ani a devenit mama. Micuța a fost violata de tatal ei, iar sarcina a fost descoperita mult prea tarziu pentru a avorta, noteaza Daily Mail. Fetița in varsta de noua ani a fost abuzata mai bine de un an de tatal ei. Ea a ramas insarcinata, dupa ce a fost…

- Actrita americana Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul de film Harvey Weinstein, a dezvaluit cateva fragmente din cartea de memorii in care detaliaza abuzurile suferite la Hollywood, dar si in perioada copilariei.

- Starul din „Singur acasa“ e foarte mandru de fina sa, cu care are o relatie speciala, si a facut dezvaluiri despre tatal sau care il batea cand era mic. Actorul in varsta de 37 de ani a vorbit intr-un podcast difuzat de Marc Maron despre relatia stransa pe care o are cu fiica fostului sau prieten,…

- Alexandra, femeia ucisa de fostul ei iubit, militarul Florin Oprea, se afla intr-un salon de infrumusetare in momentul in care a fost injunghiata mortal. Rodica Baragan, manichiurista care ii facea unghiile in momentul in care a aparut in salon Florin Oprea, a povestit ultimele clipe din viata Alexandrei.

- ACTUALIZARE: Din primele cercetari ale politiei, rezulta ca accidentul s-a petrecut pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Tanarul in varsta de 21 de ani a pierdut controlul volanului, a trecut pe contrasens, unde a surprins si accidentat un barbat in varsta de 60 de ani care circula…

- O tanara in varsta de 30 de ani a fost gasita spanzurata, ieri-dimineata, de catre iubitul ei, intr-un apartament din municipiul Iasi, in zona centrala a orasului. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 10, iar un echipaj SMURD a mers la fata locului, insa medicii nu au mai avut ce face pentru a-i salva…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore si 45 de minute cu Laura Davis (Statele Unite), pentru o calificare in optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal si recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut puterea sa…

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Ucenicul lui Arsenie Boca rupe tacerea. Vorbeste despre presupusa relație a Parintelui Arsenie Boca cu Maica Zamfira. Omul care stie tot despre Sfantul Ardealului, declaratii in exclusivitate.

- Barbatul reținut pentru crima a marturisit care a fost motivul pentru care și-a ucis fostul socru in Arad. Baut bine, individul l-a omorat in bataie pe batranul imobilizat la pat deoarece a scapat o cana cu apa și a spart o masuța de sticla. Suspectul care și-a omorat in bataie fostul socru marți seara…

- Un barbat din judetul Iasi este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, dupa care, alaturi de fiul sau de 17 ani, ar fi ingropat-o pe un camp. Minorul ar fi fost obligat sa ajute la inhumarea mamei, fiind amenintat, la randul sau, cu moartea.

- Jovial și plin de umor, americanul Jeremy Ragsdale i-a cucerit pe jurați, dar și pe colegii sai din concurs nu doar cu vocea uimitoare, ci și cu modestia de care da dovada și s-a calificat in marea finala de vineri, 22 decembrie, ora 20:00.

- Rose McGowan, una dintre actritele care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein (65 de ani) de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep (68 de ani) de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen.

- Rose McGowan, una dintre actritele care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein (65 de ani) de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep (68 de ani) de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen.

- Dupa ce femeia in varsta de 36 de ani a impins ostentativ o tanara in varsta de 25 de ani de pe peronul de la metrou, chiar atunci cand acesta sosea, este audiata si in aceste momente. Dupa ce s-a produs aceasta tragedie, mama agresoarei a oferit primele declaratii.

- Fundașul portughez al Barcelonei, Nelson Semedo, a vorbit despre bataia pe care a avut-o cu Neymar, in vara, la cateva zile dupa ce acesta a venit de la Benfica. La 5 luni de la incident, Semedo a povestit cum au decurs lucrurile, ca jucatorii au fost de partea lui și a vorbit despre plecarea lui Neymar…

- Interpreta de muzica populara Mioara Velicu a vorbit despre dispariția partenerului ei de viața și a explicat ce se intampla la mormantul acestuia. Mioara Velicu, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara de pe plaiurile mioritice, marturisește, la varsta de 73 de ani, ca viața ei de…

- Un tanar de 18 ani din judetul Dolj este acuzat ca ar fi sechestrat, batut, violat si jefuit o tanara de 16 ani din Brasov pe care a cunoscut-o pe Facebook. Toate s-au intamplat intr-o singura seara.

- „A fost o treaba de moment pentru ei. Mai aveau 10-20 de metri pana in varf, moment in care colegul lui a apucat sa spuna: «avalanșa» (…) Aceasta a fost ultima discuție intre ei”, a declarat, pentru Libertatea, șeful ISU Suceava, general de brigada Ion Burlui, care a discutat sambata dimineața cu…

- Tolea Ciumac are un baietel in varsta de 11 ani, Sasha, alaturi de Magda Ciumac, cu care se mandreste la orice pas. Baiatul a vorbit pentru prima data la Antena Stars despre relatia pe care o are cu tatal sau.

- O batrana de 84 de ani din localitatea Tudor Vladimirescu a fost violata in noaptea de 24 spre 25 noiembrie de catre un consatean de 38 de ani. Individul a taiat curentul pentru a nu fi vazut de batrana dupa care a violat-o. Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Braila au fost sesizati,…

- Dupa ce la inceputul acestei luni, in cadrul unui interviu, Uma Thurman spunea ca este „prea nervoasa” pentru a vorbi despre scandalul in care este implicat Harvey Weinstein, vedeta s-a exprimat acum, prin intermediul unui mesaj postat pe contul ei de Instagram cu ocazia Zilei Recunostintei. Uma Thurman…

- Caz cutremurator! O romanca de 29 de ani a fost ținuta captiva și a fost violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost descoperita intamplator…

- Un caz socant a fost descoperit intamplator in Italia de carabinieri. O tanara din Romania, in varsta de 29 de ani a fost sechestrata si violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani, informeaza Realitatea.net. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistenta medicala,…

- O romanca de 29 de ani, sechestrata și violata in Italia timp de 10 ani, de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost decoperita intamplator de carabinierii italieni.…

- Pensie pentru limita de vârsta De la 1 iulie 2017, a început majorarea vârstei de pensionare. În anul 2018, femeile vor ieși la pensie la 58 de ani, iar barbații la 62 de ani și 8 luni. Actele necesare pentru pensie sunt urmatoarele: 1. buletinul de identitate…

- Un detinut in varsta de 43 de ani a incercat, sambata dupa amiaza, sa isi puna capat zilelor. Barbatul era detinut in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati. ”Am intervenit sambata pentru un detinut in varsta de 43 de ani care se taiase la gat si a inghitit , am inteles, si detartrant. A fost salvat…

- Poliția din Shanghai a eliminat orice suspiciune criminala și a pus sub semnul indoielii afirmațiile potrivit carora decesul unui top-model din Rusia, in varsta de 14 ani, a fost provocat de surmenaj dupa participarea sa in octombrie la Saptamana Modei de la Shanghai, relateaza sambata AFP. …

- Elevii de la Colegiul Auto ”Traian Vuia” Focșani au avut parte, vineri, de o lecție speciala, in materie de lege și moralitate, oferita de judecatorul Mariana Sandina Croitoru. Magistratul a fost in liceu in contextul in care, in școlile din județ, a fost marcata saptamana educației…

- Locuitorii din vestul Romaniei au un regim alimentar mai bun decat restul tarii. Aici se inregistreaza cea mai scazuta rata a prezentei diabetului, cu 8,8% din totalul populatiei afectata de aceasta boala. Timisul sta chiar si mai bine: doar 4-5% din populatie ar suferi de diabet. Problema este insa…

- Harvey Weinstein și compania lui, The Weinstein Company, au fost dați in judecata in statul american California, marți, de o actrița - a carei identitate nu a fost dezvaluita - care afirma ca a fost violata de celebrul producator de film in primavara anului 2016, informeaza Reuters miercuri. …

- Se spune ca adevarata avere a unui rege este poporul. Dar in momente dificile se vorbeste despre averea fizica, bunurile, banii, bijuteriile unei familii regale. S-a vorbit si se vorbeste de multe ori si despre averea Regelui Mihai. Dupa 2000, i s-au restituit multe dintre proprietatile confiscate…

- De cateva luni, presa internaționala titreaza despre faptul ca Vanessa Kirby, cea care o joaca pe Prințesa Margaret a Marii Britanii in serialul ”The Crown”, este noua femeie din viața celebrului actor. S-a vorbit și despre o logodna in cazul lor, așa ca actrița a hotarat sa adreseze aceste zvonuri…

- Fata rapita la varsta de 14 ani și violata luni de zile dezvaluie trei lucruri importante pe care toți parinții trebuie sa le spuna copiilor lor. Elizabeth Smart a fost luata din dormitorul pe care la impartea cu sora ei de 9 ani, Mary Katherine, din Salt Lake City, Utah. Luni de zile aceasta a fost…