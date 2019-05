Uma Thurman va colabora cu regizorul filmului "Die Hard", John McTiernan, la un lungmetraj SF

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Constantin Tanase, realizatorul filmului „Cap și Pajura”, iși descrie cel de-al doilea lungmetraj al sau drept un film despre prejudecați și rasism, criticand modul in care presa a relatat cazul barbatului din 2014 care a fost omorat dupa ce a cerut intr-un club difuzarea unei manele de zece…

- Regizorul franco-grec Costa-Gavras va realiza cel de-al 22-lea lungmetraj al sau la Atena. Este vorba despre adaptarea cartii "Conversatii intre adulti, in culisele Europei", de Yanis Varoufakis, in care fostul ministru grec de Finante dezvaluie tentativa sa de a usura povara austeritatii pentru…

- Vestitul regizor, Gheorghyy Danelya a decedat astazi, la varsta de 89 de ani.Despre moartea artistului informeaza Novaya Gazeta. Potrivit sursei Danelya se afla in coma artificiala din 24 februarie, curent, dupa ce a suferit de o pneumonie complicata.

- Larry Cohen s-a facut remarcat odata cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate in New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau in comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred ca am fost inaintea timpului meu și inca sunt, de fapt. Vreau sa spun ca toate filmele pe care le-am facut…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro va scrie si regiza filmul de actiune „Zanbato” pentru companiile Paramount si Bad Robot a lui J.J. Abrams, potrivit Variety, informeaza News.ro.Citește și: Emisiunea Romanii au talet a fost lider de audiența pe toate segmentele, iar in minutul maxim au…

- Adina Pintilie, regizoarea unuia dintre cele mai controversate filme ale ultimilor ani, "Nu ma atinge-ma", premiata cu Ursul de Aur la Berlinale, a dezvaluit amanunte din intimitatea lungmetrajului sau, care va avea premiera romaneasca pe 15 martie. Adina Pintilie a fost invitata la Interviurile Libertatea…

- Stanley Donen, regizorul unor filme clasice precum ''Singin'in the Rain'' si ''Charade", a murit la varsta de 94 ani, a informat sambata Chicago Tribune, conform EFE. Ziarul a precizat ca decesul lui Donen a fost confirmat de unul dintre fiii sai. …

