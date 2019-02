Cand o institutie media se clatina, rade corespondentii, editiile sau statiile locale. Odata un post invidiat pentru tehnica, claritatea imaginii, pentru oamenii pregatiti si alegerea subiectelor, DIGI 24 se da acum cu apa si otet doar-doar n-o crapa. Problemele nu sunt de acum, ci din momentul in care a devenit UM, inregimentandu-se pentru binele buzunarelor, […] UM Digi24 se impute, desi se stricase de mult is a post from: Ziarul National